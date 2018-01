Il movimento #metoo ha cambiato (un po’) anche i red carpet : Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek e Ashley Judd in total black ai Golden Globe 2018 (foto: Getty) “Di chi è il tuo abito?” è la domanda canonica che tutti gli intervistatori, da quando il mondo è mondo (anzi, da quando Hollywood è Hollywood), fanno alle attrici che sfilano sul tappeto rosso delle varie cerimonie di premiazione durante l’awards season. Quest’anno, però, agli scorsi Golden Globe la domanda era ...

Il Time ha scelto il movimento #metoo come «persona dell’anno» : La cover di Time Donne, soprattutto. Ma non solo. Time le chiama «silence breakers» e le mette sulla cover del prestigioso numero che elegge «la persona dell’anno». Capitolo 2017. Sono le persone che hanno rotto il silenzio riguardo ai numerosi casi di molestie sessuali avvenuti negli ultimi anni e decenni. È il movimento #MeToo, diventato celebre in America sulla scia del caso Weinstein, e che poi ha travolto decine e decine di uomini di ...

