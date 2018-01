Il Milan | Romagnoli colonna della difesa da quando è arrivato - Calcio

Milan - sacrificio Romagnoli? Doppia cessione e trattativa avviata per il mediano Video : Il calciomercato invernale [Video] è alle prime battute e i club si stanno muovendo con cautela alla ricerca delle migliori occasioni per rinforzare le rose e permettere ai tecnici di continuare la stagione nel migliore dei modi. Il #Milan di Gennaro Gattuso è ancora lontano dalla migliore forma ma sta dando segnali di miglioramento ecco perché Marco #Fassone e Massimiliano Mirabelli vorrebbero regalare al tecnico rossonero qualche rinforzo. Per ...

Milan - sacrificio Romagnoli? Doppia cessione e trattativa avviata per il mediano : Il calciomercato invernale è alle prime battute e i club si stanno muovendo con cautela alla ricerca delle migliori occasioni per rinforzare le rose e permettere ai tecnici di continuare la stagione nel migliore dei modi. Il Milan di Gennaro Gattuso è ancora lontano dalla migliore forma ma sta dando segnali di miglioramento ecco perché Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli vorrebbero regalare al tecnico rossonero qualche rinforzo. Per i ...

Fiorentina - Pioli : 'Il Milan si è solo difeso. Romagnoli andava espulso. I Della Valle? Speriamo tornino presto' : Dopo il pareggio tra la sua Fiorentina e il Milan, Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport : 'Devono esserci rimpianti per il risultato finale. Il Milan si è chiuso con undici giocatori, la partita l'abbiamo fatta noi . Siamo stati poco precisi, ma l'episodio sullo 0-0 è stato ...

Serie A - Fiorentina-Milan 1-1 : ammoniti Romagnoli e Veretout : Fiorentina-Milan 1-1 (primo tempo 0-0) MARCATORI: Simeone (F) al 26', Calhanoglu (M) al 29' s.t. FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Astori, Pezzella (dal 28' s.t. Hugo), Biraghi; Benassi (dal 21'...

Fiorentina-Milan - proteste viola con Simeone : “Romagnoli era da rosso” [VIDEO] : Il primo tempo di Fiorentina-Milan ha regalato pochissime emozioni ed è terminato sul punteggio di 0-0. I viola hanno protestato però per un fallo di Romagnoli ai danni di Simeone al limite dell’area, punito dall’arbitro solo con il giallo. I gigliati chiedevano l’espulsione. Al termine della prima frazione lo stesso ‘Cholito’ ai microfoni di ‘Premium Sport’ ha dichiarato: “Era da cartellino rosso. ...

Milan-Inter - derby Coppa Italia 2018 : probabili formazioni. Gattuso ritrova Biglia e Romagnoli - out Miranda e D’Ambrosio : Mercoledì 27 dicembre si giocherà Milan-Inter, attesissimo derby della Madonnina valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018. A San Siro le due formazioni si sfideranno per un posto in semifinale, non stanno attraversando un buon momento di forma ed entrambe sono reduci da due sconfitte consecutive ma la voglia di prevalere nella stracittadina è tantissima. Ringhio Gattuso dovrebbe puntare su Biglia che tornerà così a essere il regista ...

Milan - Suso e Romagnoli saltano l'Atalanta. L'iberico rischia due giornate - emergenza contro l'Atalanta : ... brillano le stelle di Milinkovic-Savic e Ilicic Serie A, il posticipo tra Atalanta e Lazio si chiude con un pirotecnico 3-3 Dove vedere Atalanta-Lazio: diretta tv e streaming live oggi ore 20.45

Coppa Italia - Milan-Verona 3-0 : Suso - Romagnoli e Cutrone in gol - ora l'Inter : Tutto facile per il Milan, che negli ottavi di finale di Coppa Italia elimina il Verona battendolo 3-0 a San Siro e si guadagna i quarti, dove affronterà l'Inter mercoledì 27 dicembre. Gigio ...

