Il Milan contro Sala | è caos per lo stadio

Bacca si scaglia contro il Milan : “Vi spiego perchè non vince più” - che bordata! : Carlos Bacca, intervistato da ‘Marca’, è tornato a parlare del Milan non risparmiando una clamorosa bordata alla sua ex squadra, dimostrando ancora una volta di non essersi lasciato bene in estate con il club rossonero: “Stanno cercando una soluzione, però io in 2 anni non l’ho mai trovata. Dicevano che l’allenatore era un problema e l’han cambiato, poi il problema erano i giocatori, e alcuni di alto livello hanno ...

Milano - troupe di Striscia aggredita : bottiglie e pietre contro Brumotti : L'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito assieme alla sua troupe da alcuni pusher mentre realizzava un servizio sullo spaccio attorno alla stazione Centrale di Milano. A ...

Calciomercato Milan - Jankto ad un passo : la contropartita che sblocca l’affare con l’Udinese : Calciomercato Milan – Il Milan ha ritrovato un pò di tranquillità con Gennaro Gattuso in panchina, la squadra rossonera è reduce dal successo anche se non entusiasmante contro il Crotone. La dirigenza è pronta ad intervenire sul mercato, pronto un colpo importante per il centrocampo, si tratta di Jankto dell’Udinese, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si avvicina uno scambio di prestiti con il difensore ...

Incidente sulla Milano-Meda - Greta muore a 18 anni : l'auto è carambolata contro il guardrail - feriti 3 ragazzi Foto : Terrificante Incidente stradale sabato notte lungo la Statale 35 Milano-Meda in direzione Como tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Una ragazza di 18 anni, Greta Dicorato,...

Il Milan riparte contro il Crotone : 1-0 siglato da Bonucci : Il Milan di Gattuso non sbaglia e vince la sua prima partita del 2018. I rossoneri hanno avuto la meglio sul Crotone di Walter Zenga grazie alla rete siglata da Leonardo Bonucci, alla sua prima gioia in rossonero. Il Diavolo ha meritato la vittoria anche se nel finale di partita ha rischiato di subire il pareggio dai calabresi. Con questo successo il Milan sale a quota 28 punti, mentre il Crotone resta fermo a quota 15.Il Milan parte aggressivo ...

Milan - Bonucci si sciacqua la bocca col Crotone : 1-0 Foto Napoli - dominio e tanta fatica contro il Verona : 2-0 : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

23 artisti in mostra a Milano contro i tumori del sangue : ... interattiva e informativa, che aiuterà il pubblico a capire la realtà dei pazienti affetti da mieloma multiplo, né una sala esperienzale tra arte e scienza, con isole multimediali per meglio capire ...

Milan - contro il Crotone torna Biglia. Out Montolivo : Milano, 5 gennaio 2018 - Per ritrovare un trend casalingo rispettabile il Milan è obbligato a vincere contro il Crotone e Gattuso sta preparando al meglio la squadra per il primo incontro del girone ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano è vicina all’ultima chiamata. Serve l’impresa contro l’Olympiacos : Il 2018 segna l’inizio del girone di ritorno in Eurolega. Siamo nel pieno della regular season ed impazza la corsa alle prime otto posizioni, quelle che daranno accesso ai playoff. Quelle in cui spera di trovarsi ad aprile l’Olimpia Milano. Era questo l’obiettivo della società meneghina all’inizio della stagione e lo è ancora, almeno fino a quando la matematica non condannerà la squadra di Simone Pianigiani. La realtà, ...

Milano - unauto contro un carro funebre : morta una donna - tre i feriti : E' di un morto e tre feriti, uno dei quali grave, il bilancio di uno scontro tra un'auto e un carro funebre sull'autostrada A4 nel tratto fra Marcallo con Casone, nel Milanese, e Novara. Per cause ...

Milano : Bussolati (Pd) deposita denuncia contro slogan antisemiti : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - "Questa mattina, insieme all'onorevole Emanuele Fiano, ho depositato una denuncia alla Questura di Milano contro gli autori degli slogan pronunciati lo scorso 9 dicembre in piazza Cavour a Milano, nell'ambito della manifestazione pro Palestina". Così il segretario metrop

Basket - Serie A 2018 : Brescia perde contro Cremona - Milano e Avellino vincono e completano l’aggancio in vetta : Aggancio in vetta alla classifica della Serie A nel primo turno del 2018. La Germani Brescia ha trovato la sua terza sconfitta della stagione, la seconda in casa, perdendo il Derby contro la Vanoli Cremona per 80-67. Una vittoria arrivata grazie ad una seconda metà di gara in cui ha fatto la differenza il solito Johnson-Odom, che ha chiuso al gara con 23 punti, trascinando la squadra di Meo Sacchetti. Per Brescia si tratta del secondo stop ...