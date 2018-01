Il Consiglio di Stato sulla destituzione di Francesco Bellomo

Scuola - prof senza laurea esclusi dalle graduatorie : "In Puglia già applicata sentenza Consiglio di Stato" : Da Lecce parte la rivolta dei docenti. "Malgrado le rassicurazioni giunte dal Ministero dell'istruzione da Lecce arrivano già disposizioni negative sui nuovi...

Scuola : scioperi e proteste dei maestri 'azzoppati' dal Consiglio di Stato : Il primo giorno di Scuola del 2018 inizia con uno sciopero nella primaria e in quella dell'infanzia per la sentenza del Consiglio di Stato che ecslude dalle graduatorie ad esaurimento insegnanti con ...

In coma a 14 anni - il Consiglio di Stato : "Stop alle cure" : Ines ha 14 anni ed è in coma da giugno. Il Consiglio di Stato francese ha confermato lo stop delle cure , avallando così la decisione dei medici dell'ospedale di Nancy contro il parere dei genitori. ...

In coma a 14 anni - il Consiglio di Stato : Stop alle cure : Ines ha 14 anni ed è in coma da giugno. Il Consiglio di Stato francese ha confermato lo Stop delle cure, avallando così la decisione dei medici dell'ospedale di Nancy contro il parere dei genitori.La coppia si era rivolta proprio al Consiglio di Stato con la speranza di ribaltare la sentenza del tribunale amministrativo del 7 dicembre scorso. Ma il Consiglio ha respinto l'appello dei genitori di Ines in quanto la decisione dei ...

Francia - il Consiglio di Stato approva lo stop delle cure per una 14enne in stato vegetativo : La giovane Ine's è in stato vegetativo dallo scorso giugno. La massima giurisdizione transalpina ha confermato la decisione dei medici dell'ospedale di Nancy che, contro il parere dei genitori,ritengono che non ci sia più nulla da fare.

Francia - in stato vegetativo a 14 anni. Il Consiglio di Stato : "Staccate la spina" - genitori contrari : Il consiglio di Stato francese ha confermato lo stop delle cure ad Inès, una quattordicenne che si trova in Stato vegetativo dallo scorso giugno. La massima giurisdizione transalpina avvalla...

Piscina - Piunti e Assenti tornano sull'ultimo Consiglio comunale : 'È stato un percorso lineare e informato' : Noi rimaniamo dell'idea che abbiamo fatto un buon lavoro, all'interno di un percorso lineare e informato , e che ci sia stata collaborazione fra settori e politica'. Sull'accusa di 'esautorazione' si ...

Protestato le maestre che rischiano il posto dopo sentenza Consiglio di Stato : Sono escluse dal Gae (graduatoria ad esaurimento) in quanto prive di laurea perché diplomate alle magistrali prima del 2002 -

Maltempo - il Consiglio dei Ministri delibera lo “stato d’emergenza” per il Veneto. Proroga per l’Emilia Romagna : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche che si sono verificate nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm. La Proroga, per ulteriori 180 giorni, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di ...

Diplomati magistrali - salta l’assunzione di 50mila maestri : Consiglio Stato boccia ingresso in graduatoria : I Diplomati magistrali, i 50mila maestri e maestre che insegnano nella scuola italiana con il vecchio titolo preso entro il 2001, non saranno assunti: il Consiglio di Stato ha stabilito che non hanno diritto ad entrare nelle Graduatorie ad Esaurimento. E chi lo aveva già fatto ora probabilmente sarà espulso. Si chiude così uno dei più grandi contenziosi della scuola italiana degli ultimi decenni: la sentenza della plenaria del Consiglio di Stato ...

Scuola - il Consiglio di Stato : diploma magistrale non è abilitante per le graduatorie a esaurimento : L'Adunanza plenaria ha respinto dunque le motivazioni che avevano portato centinaia di diplomati magistrali a presentare ricorso. Facendo anche dietrofront rispetto ad altre cinque sentenze che avevano invece inserito nelle Gae 2000 diplomati

Consiglio di Stato e minigonne : perché qualsiasi sanzione per Bellomo potrebbe essere inutile : In questi giorni la magistratura è al centro del cosiddetto scandalo delle studentesse costrette a subire un dress code (e non solo) inclusivo di minigonna e tacco 12 per seguire il corso in magistratura tenuto dal consigliere Bellomo. Credo però, che a prescindere dal lato scandalistico, sia opportuno analizzare la questione sotto un profilo diverso e strettamente tecnico. Innanzitutto si deve rilevare che Bellomo era Stato autorizzato da anni ...

Corea del Nord - consulente del Consiglio di Stato cinese : “È una bomba ad orologeria - prepariamoci alla guerra” : “La Corea del Nord è come una bomba a orologeria. Tutto quel che possiamo fare è tentare di posticipare l’esplosione sperando, nel frattempo, di riuscire a disinnescarla”. A pensarlo è Shi Yinhong, professore della Renmin University nonché consulente del Consiglio di Stato, che sabato ha preso parte a una conferenza a Pechino sulla crisi NordCoreana insieme ad altri esperti cinesi; lo stesso giorno in cui la popolazione NordCoreana ha ricordato ...

Manovra - assunzioni in arrivo negli Atenei virtuosi. Slitta la riforma dei taxi. Più giudici ai Tar e nel Consiglio di Stato : Slittamento al 31 ottobre 2018 della riforma per i taxi e Ncc. Un “salva mamme” per le ricercatrici a tempo determinato in maternità. Soppressione del “Fondinps”, il fondo al quale dal 2005 vengono destinate le quote del Tfr maturando da destinare ora ai Fondi pensioni negoziali con maggiore dimensione patrimoniali. Più giudici ai Tar e al Consiglio di Stato ...