I prezzi del petrolio infiammano Saipem - titolo vicino a 4 euro : Si muove in frazionale rialzo il titolo Saipem , +0,25% seguendo la cautela che domina sul mercato. Ma la nuova fiammata dei prezzi del greggio, spinge in avanti le azioni che si avvicinano alla ...

Non si ferma l'accelerata del petrolio : prezzi ai massimi da 3 anni : Non si arresta la corsa al rialzo del prezzo del petrolio. I contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio sul mercato after hour di New York hanno guadagnato 57 centesimi fino ad arrivare a quota ...

Crociera - è partita da Venezia la Costa Luminosa : farà il giro del mondo - 106 giorni per 41 destinazioni [VIDEO - prezzi e DETTAGLI] : E’ salpata! Con l’inizio del 2018, la Costa Luminosa ha levato l’ancora. Si tratta della Crociera forse più ambita: fa il giro del mondo, in 106 giorni di navigazione per 41 destinazioni da visitare. Dalle Antille alla Colombia, passando per Costa Rica, Guatemala, Messico e California. Dopo aver attraversato l’Oceano Pacifico, il viaggio proseguirà alla volta di Hawaii, Polinesia, isole Figi, Australia e Indonesia, per ...

Nel 2018 aumentano sensibilmente i prezzi delle sigarette elettroniche : (Immagine: pixabay) Da gennaio i liquidi per ricaricare le sigarette elettroniche passano sotto il controllo al Monopolio di stato che ha imposto una tassa fissa di 0,37344 euro più Iva per ogni millilitro; vale a dire circa 5 euro ogni flacone da 10 millilitri di liquido da vaporizzare con o senza nicotina. La decisione era stata presa a dicembre dello scorso anno, quando la Quinta Commissione della Camera dei deputati, aveva approvato un ...

I prezzi aumentati per colpa dell'euro? Meno di quanto si creda (alcuni sono calati) : sono passati 16 anni dall'introduzione dell'euro, era il primo gennaio del 2002, e il 'change over' è passato alla storia come la più grande conversione valutaria di tutti i tempi. Da subito ...

Redditi delle famiglie salgono. Ripresa anche per prezzi : I Redditi delle famiglie crescono dello 0,7% in tre mesi e il segno piu' resta, anzi sale allo 0,8%, considerando l'effetto dei prezzi. Listini che nel 2017 hanno ufficialmente detto addio alla ...

Huawei porrà maggior attenzione alla fascia bassa del mercato : prezzi in calo? : Huawei punterà forte sul mercato degli smartphone di fascia bassa per guadagnare nuove quote: aspettiamo più dispositivi dal prezzo basso. L'articolo Huawei porrà maggior attenzione alla fascia bassa del mercato: prezzi in calo? è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Istat - i prezzi nel 2017 tornano a crescere dopo il calo del 2016 : A dicembre l' inflazione resta stabile su base annua allo 0,9%, lo stesso valore già registrato a novembre. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. Il rialzo mensile è stato dello 0,4%, contro il -...

Concerto per Pino Daniele a Napoli - prezzi dei biglietti in prevendita : data e ospiti del tributo a 3 anni dalla morte : Il Concerto per Pino Daniele a Napoli Pino è si terrà il prossimo 7 giugno allo Stadio San Paolo del capoluogo campano, in ricordo dell'eterno cantautore e musicista blues partenopeo. Il Concerto-evento a tre anni dalla scomparsa del cantautore sarà un tributo live unico alla musica di Pino Daniele, ed ospiterà alcuni artisti ed amici che omaggeranno l'artista napoletano. Tra gli ospiti, ancora in attesa di conferma ufficiale, vi sarebbero i ...

Nuove supercar 2018 : modelli - uscite e prezzi delle novità : Del resto i numeri della Lamborghini Urus appartengono pienamente al mondo delle alte prestazioni, sebbene siano su un veicolo le cui fattezze non siamo abituati ad associare al marchio del toro sul ...

Nuovi SUV 2018 : modelli - uscite e prezzi delle novità : Volete una sport utility ma pensate che non esistano SUV Nuovi a poco prezzo? Niente di più sbagliato: nel 2018 sono in arrivo anche alcuni SUV economici Nuovi (come ad esempio la nuova generazione ...

iPhone X - Apple vuole tagliare i prezzi di listino? Le caratteristiche del nuovo device : Le ultime news sull'iPhone X, top di gamma di casa Apple iPhone X, Apple vuole tagliare i prezzi di listino? Le caratteristiche del device Buone notizie per tutti coloro che hanno intenzione di ...

I prezzi del petrolio in calo dopo il record di crescita - : A partire dalle 13:40 il costo dei futures di marzo del Brent è diminuito del 0,21 per cento, fino a 66,72 dollari al barile. La mattina il prezzo del petrolio Brent per la prima volta dal maggio del ...