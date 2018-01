Er più - Storia d'amore e di coltello/ Su Rai 3 il film con Adriano Celentano (oggi - 6 gennaio 2018) : Er più - Storia d'amore e di coltello, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Adriano Celentano e Claudia Mori, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:15:00 GMT)

I film più attesi del 2018. Speciale cinecomics : Con la bellezza di otto titoli il mondo Marvel domina sul regno dei cinecomics anche quest’anno. Contro di esso DC libera solo un supereroe (Aquaman) ma il mondo dei fumetti riserva sorprese super anche al di fuori dal suolo americano. In Italia, ad esempio, il percorso è all’inverso: dalla fantascienza al fumetto. Torna Il Ragazzo Invisibile di Salvatores ma, come già accadde tre anni fa, non si limita al racconto sul grande schermo ...

Le 10 colonne sonore più belle dei film usciti nel 2017 : Sin dalle sue origini la musica ha svolto sempre un ruolo fondamentale nella storia del cinema. Un accompagnamento caratteristico o pause silenziose riescono a creare una maggiore suspense e attirano l’ attenzione dello spettatore. Il momento in cui solitamente viene inserita quella che secondo la regia è la canzone perfetta, riesce anche a creare un […] L'articolo Le 10 colonne sonore più belle dei film usciti nel 2017 sembra essere ...

È Star Wars il film che ha guadagnato più di tutti nel 2017 : Indietro 3 gennaio 2018 ROMA – È uscito soltanto il 13 dicembre in Italia, il 15 negli States. Eppure Star Wars è il film che ha guadagnato più di tutti nel 2017. Secondo le stime, il film ha superato di gran lunga La Bella e la Bestia. In America, a fine anno, Star Wars ha raccolto […] L'articolo È Star Wars il film che ha guadagnato più di tutti nel 2017 sembra essere il primo su NewsGo.

I film che hanno incassato di più nel 2017 - in Italia e nel mondo : La prima posizione è uguale, per distacco, ma in Italia abbiamo visto meno supereroi e più "Cinquanta sfumature di nero" The post I film che hanno incassato di più nel 2017, in Italia e nel mondo appeared first on Il Post.

I 10 film più visti del 2017 : Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo..

I 10 film più attesi del 2018 : Super eroine, autori da Festival, film indie, storie nostrane o molto americane. Da Black Panther, il cinecomic al femminile e all black, a Lady Bird, il nuovo lavoro di Greta Gerwig, passando per il Berlusconi visto da Paolo Sorrentino in Loro, ecco la top 10 dei film che più aspettiamo di vedere al cinema. L'articolo I 10 film più attesi del 2018 proviene da VanityFair.it.

I 20 film più attesi del 2018 : L’anno nuovo inizia nel modo migliore, portando nelle sale italiane, tra gennaio e febbraio, i titoli più papabili per gli Oscar con l’eccitante dettaglio che questa volta alcuni usciranno quasi in contemporanea con le nomination, il 23.01.2018. Il cambio stagione, dall’inverno alla primavera, determina poi un cambio di registro anche al cinema, dove è prevista un’intensa ‘fioritura’ di cinecomics accanto ad ...

Serie A - 'Una poltrona per due' il più bel film del campionato : Almeno per le prime due posizioni, la classifica non mente. Anche se vale poco, il Napoli merita il titolo di campione d'inverno, oltretutto nell'anno solare è la formazione che ha fatto meglio: 99 ...

Il regalo più bello/ Le curiosità sul film con David Haydn-Jones (oggi - 28 dicembre 2017) : Il regalo più bello, il film in pnda su Canale 5 oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: David Haydn-Jones e Danica Mckellar, alla regia James Head. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:36:00 GMT)

Star Wars : Gli Ultimi Jedi ha più effetti speciali 'pratici' di qualsiasi altro film della saga : ... ecco il trailer italiano del film Disney! GALLERIE CORRELATE Locandine e poster - Tutti i Soldi del Mondo Character Poster - Napoli Velata TAG

BUONE FESTE!/ Auguri di Natale 2017 - frasi e immagini : le citazioni più famose dei film : BUONE feste, gli Auguri di Natale 2017, frasi ed immagini: gli aforismi più celebri dei film dedicati al periodo natalizio, da Topolino a Le 5 leggende(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 05:57:00 GMT)