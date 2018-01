I corridori del Team Sky fermati dalla polizia prima del Tour Down Under

: Diversi corridori del UAE Team Emirates sono impegnati in questi giorni in un ritiro in Sicilia - SpazioCiclismo : Diversi corridori del UAE Team Emirates sono impegnati in questi giorni in un ritiro in Sicilia - JorgeSports59 : RT @Cicloweb_it: Otto giovani corridori nel roster 2018 del GM Europa Ovini - Duck170 : RT @Cicloweb_it: Otto giovani corridori nel roster 2018 del GM Europa Ovini - Duck170 : RT @DirettaCiclismo: ??Greg Van Vermaet ?? quotazione: 90 ??caratteristiche: letale nella Campagna del Nord Mettetelo sotto contratto nel v… - BassasLopez : RT @DirettaCiclismo: ??Greg Van Vermaet ?? quotazione: 90 ??caratteristiche: letale nella Campagna del Nord Mettetelo sotto contratto nel v… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) A pochi giorni dal via della stagione 2018 del #Ciclismo le squadre del Worldsono ormai gia' tutte in Australia. Tra una settimana, martedì 16 gennaio, si apriranno i battenti con latappa del #, ormai classica corsa d’avvio del calendario mondiale. Istanno approfittando del caldo clima australiano per mettere chilometri nelle gambedell’inizio della gara, ma per qualcuno gli allenamenti sono finiti con un imprevisto. La disavventura degli Sky Laaustraliana sta seguendo con grande attenzione gli allenamenti delle squadre che si stanno preparando al via del. Negli anni scorsi alla vigilia del via della corsa si è registrata qualche difficolta' per l’elevata concentrazione diprofessionisti e cicloamatori sulle strade di Adelaide e dintorni. Laha deciso così di monitorare in maniera più ...