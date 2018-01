Honor View 10 hard reset cancellare telefono

Più spazio al modding su Honor View 10 grazie all’Open Source Program : Honor vuole accrescere l'interesse degli sviluppatori per il suo nuovo Honor View 10: in arrivo l'Open Source Program (bootloader, root, API, etc. etc.). L'articolo Più spazio al modding su Honor View 10 grazie all’Open Source Program è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Arriva anche in Italia l’intelligenza artificiale di Honor View 10 - da oggi nei migliori negozi : Da oggi è disponibile anche in Italia Honor View 10, il nuovo smartphone con intelligenza artificiale del produttore cinese. L'articolo Arriva anche in Italia l’intelligenza artificiale di Honor View 10, da oggi nei migliori negozi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Honor View 10 screenshot catturare schermata : La soluzione per catturare screenshot su smartphone Honor view10 in modo semplice e veloce. La procedura per fare screenshot su smartphone Honor e cattura immagine della schermata.

Honor V10 (View 10) è facile da riparare - come conferma questo teardown : Honor V10 (View 10) è il protagonista di un teardown che ci mostra l'eccellente qualità del lavoro svolto da Honor per renderlo facilmente riparabile. L'articolo Honor V10 (View 10) è facile da riparare, come conferma questo teardown è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Honor View 10 disponibile in preordine con Band 3 o cuffie Sport Bluetooth in regalo : Honor View 10 disponibile in preordine in Italia sull'e-commerce ufficiale con Honor Band 3 o cuffie Sport Bluetooth in regalo. L'articolo Honor View 10 disponibile in preordine con Band 3 o cuffie Sport Bluetooth in regalo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Honor View 10 : Honor View 10 è uno smartphone presentato a Dicembre 2017 con a bordo Android 8.0. Il display da 5.99 pollici con rapporto 18:9 ha una risoluzione 2160×1080 ed è alimentato da un processore Huawei HiSilicon Kirin 970. La RAM è pari a 6 GB mentre la memoria interna ha una capacità di 64 / 128 GB, espandibile tramite micro SD fino a 256. Doppia fotocamera posteriore: 16 megapixel RGB + 20 megapixel monocromatico f/1.8 e fotocamera frontale ...

Honor 7x Honor view 10 quanto costa : Le voci di una certa voglia di indipendenza dentro Honor? si inseguono da qualche tempo ormai ed è chiaro che la casa cinese che a oggi è ancora una costola di Huawei? sta mordendo il freno dell’innovazione, ingaggiando i modelli di punta della casa madre in una gara di prestazioni. La svolta è venuta poco più di un anno fa con l’Honor 8, campione di vendite in Italia, che ha dato l’abbrivio ...

Honor View 10 fa paura : le nostre prime impressioni in video : Oggi abbiamo preso parte all'evento di presentazione di Honor View 10, versione internazionale di Honor V10, che si è tenuto a Londra e così siamo pronti a raccontarvelo con una veloce anteprima. L'articolo Honor View 10 fa paura: le nostre prime impressioni in video è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Honor View 10 : 570 - 000 unità vendute in pochi minuti : Honor View 10 ha già conquistato la popolazione cinese riuscendo ad andare sold-out in pochissimi minuti. Come detto poco fa, oggi Huawei Honor ha ufficializzato la disponibilità del suo nuovo Top di Gamma in Europa. Questo smartphone, chiamato Honor View 10, rappresenta un passo in avanti per la casa grazie all’adozione del processore Kirin 970 – lo stesso di Mate 10 e Mate 10 Pro – ed il display Full View. Se questo ...

Honor View 10 è ufficiale! Ecco tutti i dettagli : Un bel display, un hardware di primo livello e tanta intelligenza artificiale sono le caratteristiche che rendono unico Huawei View 10. Andiamo a scoprirlo! Descrizione Dopo la sua presentazione in esclusiva temporanea su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro, il processore Kirin 970 torna a far sentire la sua presenza su un device ad un costo più interessante. Nella giornata di oggi, infatti, Honor ha presentato il suo nuovo Top di Gamma: Honor View 10. ...

Honor View 10 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Honor View 10 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Honor View 10 ufficiale: tanta roba, poco prezzo! Come previsto, Honor ha presentato ufficialmente oggi ufficialmente il nuovo top di gamma Honor View 10, uno smartphone destinato ad aggredire il mercato grazie alla sua Scheda Tecnica di altissimo livello e proposto ad un prezzo aggressivo. E’ in pratica un […]

Honor View 10 ufficiale : caratteristiche e prezzo : Nella giornata di oggi abbiamo avuto l’opportunità di assistere alla presentazione del nuovo Honor in un evento tenutosi a Londra nel primo pomeriggio. L’evento organizzato dalla casa cinese, infatti, ha visto al centro, oltre il già noto Honor 7X, anche l’ultimo top di gamma dell’azienda, ovvero Honor View 10. Borderless, finalmente! Dopo essersi affermato come trend del momento, lo stile borderless approda anche sugli ...