: Harman al Ces - Soluzioni cloud e connettività 5G - thexeon : Harman al Ces - Soluzioni cloud e connettività 5G - focus_motori : Harman, al CES 2018 uno schermo a tutta plancia - thexeon : Harman, al CES 2018 uno schermo a tutta plancia - multimediavda : RT @tHeJoKeR_78: CES 2018: le soluzioni di Harman per l’automotive - ricercaloit : CES 2018: le soluzioni di Harman per l’automotive -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) La, acquisita nei mesi scorsi della Samsung, ha presentato al Ces di Las Vegas una serie di novità legate al settore automotive, spaziando dai display alle interfacce, dallealla5G, fino alla realtà virtuale e alla guida autonoma.La piattaforma DRVLINE. Per offrire ai costruttori del settore automotive una soluzione "chiavi in mano" è stata creata la piattaforma DRVLINE. Si tratta di un sistema modulare hardware e software pensato per la guida autonoma e personalizzabile secondo le esigenze dei singoli committenti. La piattaforma è predisposta per evolversi verso gli standard di Livello 3, 4 e 5, ma allo stesso tempo è compatibile con gli ADAS più evoluti già disponibili sul mercato. Allo stesso tempo è in via di sviluppo il sistemaShield che consentirà di proteggere i veicoli con guida autonoma dagli attacchi hacker esterni, ...