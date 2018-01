Guida con patente scaduta da sei anni e senza revisione | 40enne braidese nei guai

Incontra il suo angelo custode dopo un'operazione al cervello. Guida per 3 Stati nel pieno della tempesta per portarla a casa : A volte è nelle persone che incontriamo casualmente che riusciamo a trovare i nostri angeli custodi, coloro che sanno tenderci una mano senza chiedere nulla in cambio. È stato proprio questo che ha pensato Kori, una 19enne del Maine affetta dalla malformazione di Chiari, quando ha realizzato che il capitano della polizia di Boston stava compiendo per lei un'impresa tanto generosa quanto inaspettata, trasportandola da uno Stato ...

Sanremo 2018 : Claudio Baglioni condurrà con Michelle Hunkier e Favino - Super Guida TV : ... alle 12:30 la conferenza in diretta streaming https://t.co/t6CRYgEG4b con il Capitano @ClaudioBaglioni e la sua squadra: @m_hunziker e @pFavino . @SanremoRai , @RaiUno , @RaiRadio2 pic.twitter.com/...

Guida autonoma - I test Aptiv continueranno anche dopo il Ces : I visitatori del Ces di Las Vegas potranno usufruire di un servizio di taxi a Guida autonoma offerto dalla Aptiv, la costola della Delphi specializzata nelle tecnologie driverless. Al termine del Consumer electronics show, tuttavia, la flotta di BMW Serie 5 autonome non farà ritorno a Boston, dove ha sede l'azienda, ma resterà a Las Vegas per continuare i collaudi nel traffico di tutti i giorni.Espansione continua. La Aptiv ha infatti creato una ...

ROMA - CAMION INVESTE 17 AUTO A BALDUINA/ Incidente e malore alla Guida : morto il conducente dopo maxi scontro : ROMA, CAMION frigo INVESTE 17 AUTO parcheggiate nel quartiere BALDUINA, in via Marziale: Incidente mortale e malore per il conducente, morto dopo il maxi scontro per le troppe ferite(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:17:00 GMT)

TomTom svela le tecnologie per mobilità futura : Guida autonoma e mappe con streaming dati aggiornati : LAS VEGAS - TomTom svela al Ces di Las Vegas le sue nuove tecnologie per la guida autonoma lanciando TomTom AutoStream, un innovativo servizio di distribuzione delle mappe che consente ai veicoli di...

Guidare in inverno : gli esperti sfatano 4 miti sulla Guida in condizioni meteo estreme per neve e gelo : Viaggiare in condizioni di neve e ghiaccio è pericoloso, soprattutto in macchina. Gli automobilisti sono spesso disinformati sui modi più sicuri di agire e prendersi cura di un’auto durante l’inverno. Mito n°1: Si dovrebbe lasciare girare al minimo il motore di un veicolo prima di mettersi alla guida durante l’inverno Mentre potrebbe essere conveniente salire in un veicolo già riscaldato, lasciare che il motore giri al minimo prima di guidare in ...

Esami di terza media 2018 : la Guida con tutte le novità : La riforma degli Esami di terza media firmata dal ministro Valeria Fedeli entra in vigore da quest'anno con un vero e proprio stravolgimento sia nelle prove finali che nei criteri di valutazione degli ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della seconda fase di Coppa Italia. Gorlero Guida Cosenza alla Final Four : La seconfa fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile ha visto l’eliminazione di Padova assieme a Rapallo. La Final Four del 10 ed 11 febbraio (sede da stabilire) vedrà così sfidarsi Catania, Roma, Bogliasco e Cosenza. Andiamo a scoprire quali sono state le italiane che si sono messe in evidenza nei tre giorni di gare. Giulia Gorlero (Cosenza): Con le sue parate ha portato le compagne di squadra ad un clamoroso successo in casa delle ...

Byton Concept - il suv cinese a batteria che Guida da solo e ti misura la pressione – FOTO : Suv, elettrico, a guida autonoma, intelligente, cinese. In poche parole, la summa delle tendenze attuali e di quelle future, unite al mercato in grado di recepirle. E l’essenza della proposta al CES di Las Vegas della start up guidata da Carsten Breitfeld, ex responsabile del programma BMW i8, e Daniel Kirchert, anch’egli ex dirigente Bmw ed ex amministratore delegato di Infiniti China. Ma le particolarità di quest’auto, ...

Lombardia - Maroni conferma : non mi ricandido alla Guida della Regione - : Il governatore uscente lo ha annunciato nella riunione di giunta, parlando di "motivi personali". Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, potrebbe diventare il candidato del centrodestra

Ritorno ai due giorni di batteria con Huawei P9 Plus : Guida calibrazione nel dettaglio : Sognate di tornare a fare due giorni con la batteria del vostro Huawei P9 Plus, ma ad ogni aggiornamento la situazione, invece di migliorare, vi sembra anche peggiorare? Probabile l'unità abbia bisogno di essere calibrata, per azzerare eventuali divergenze tra il valore fornito e quello reale. Per prima cosa, provvedete a far scaricare completamente il device, fino al punto in cui non prenderà a spegnersi da solo. Provate poi a riaccenderlo, ...

Guida ubriaco e mentre sorpassa va a sbattere contro il guardrail : denunciato : Attimi di paura in tangenziale Nord, sul territorio torinese, tra lo svincolo di Borgaro e il raccordo per Caselle. Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, un 37enne italiano, residente a Settimo Torinese,...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 – I convocati dell’Italia per le gare di Koenigssee : Fischnaller Guida gli azzurri : Armin Zoeggeler, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Slittino, ha diramato le convocazioni per la tappa di Koenigssee (Germania) valida per la Coppa del Mondo. Questi gli azzurri che nel weekend andranno a caccia del podio (sabato 6 gennaio il doppio e il singolo femminile, domenica 7 gennaio il singolo maschile e la staffetta; tutto sarà anticipato dalla Nations Cup nella giornata di venerdì) Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, ...

Guida autonoma - Aurora al lavoro con Volkswagen e Hyundai : L'ex capo della divisione di ricerca per la Guida autonoma di Alphabet, Chris Urmson ha fondato lo scorso anno Aurora, una start-up che ha riunito diversi volti noti del mondo delle self driving cars. Oltre all'ex Google nelle fila dell'azienda sono presenti anche Sterling Anderson, ex capo del progetto Tesla Autopilot, e Drew Bagnell, uno degli ingegneri di punta della divisione driverless di Uber. Ora, per la prima volta dalla fondazione della ...