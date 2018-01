Grasso | ' Ecco le ragioni del distacco dal PD | non tradiremo mai i nostri valori'

Bellezza : Grasso e rughe - ecco i trattamenti da iniziare a gennaio : Archiviate le feste di fine anno, c’è chi pensa a rimettersi in forma. E il consiglio degli specialisti è quello di intervenire senza fretta, ma in modo mirato. “Passate le feste, l’attenzione si sposta subito all’estate e quindi al momento in cui ci si dovrà esporre al sole e indossare il costume – spiega Giulio Basoccu, chirurgo plastico, responsabile della Divisione di Chirurgia plastica estetica e ricostruttiva ...

Renzi già seppellito. Grasso : 'Possibile un governo con Pd e M5s'. Ecco la prima legge dell'incubo rosso : 'Nelle alchimie di questi giorni ci sono troppe incognite' osserva il presidente del Senato, 'a cominciare dagli effetti di una legge elettorale unica al mondo e il mio non è un complimento. Guardare ...

Pietro Grasso - ecco quanto guadagna : una cifra incredibile - tutti soldi pubblici : Quando Renzi era Presidente del Consiglio fu approvata una mozione dal Parlamento che chiedeva a tutti i dipendenti pubblici di rispettare il limite di stipendio di 240 mila Euro. Una cifra comunque considerevole visto l'attività, così Laura Boldrini e il presidente Mattarella lo hanno fatto ma il presidente del Senato no. La dichiarazione dei redditi 2016 di Pietro Grasso La norma voluta dal governo Renzi chiedeva a tutti coloro che svolgono ...

La sinistra di Grasso si ritrova a Genova : "Ecco i valori di Liberi e Uguali" : "Liberi e Uguali" è una forza politica che si schiera a sinistra e vuole realizzare una politica e una cultura che dia rappresentatività al mondo del lavoro. "Vogliamo combattere per la dignità del ...

CAOS A SINISTRA/ Prima Renzi - ora Grasso : ecco la nuova sfida di D'Alema : A dieci giorni dalla discesa in campo di Grasso, Liberi e Uguali non sfonda e nei sondaggi, con appena il 5,2 per cento. E si palesano i primi problemi. E un rischio. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 06:01:00 GMT)SCENARIO/ La rivoluzione di velluto e i silenzi di Mattarella preparano il Governo del Presidente, di G. Da RoldSCENARIO/ Così Repubblica e Corriere abbandonano Renzi per M5s, di U. Finetti

Dalla Boldrini alla Ferilli - ecco chi sta con Grasso : La 'novità Grasso' affascina il mondo della sinistra, dentro e fuori dal Pd. Secondo il Corriere della Sera il governatore della Puglia Michele Emiliano sarebbe in stretto contatto telefonico con il presidente del Senato, mentre i bersaniani spingono perché anche Gianni Cuperlo lasci definitivamente il Pd.Laura Boldrini, invece, annuncerà il suo passaggio a 'Liberi e Uguali' dopo l'approvazione della legge di stabilità, ...

Per Grasso (e Fazio) : le donne sono foglioline - ecco l'inconsapevole sessismo di sinistra : Da cosa mutua, Grasso, questo paradigma? Dal patriarcato? Da una cultura politica che alla richiesta di una parità nella differenza, inoltrata dalle femministe degli anni Settanta, ha risposto con l'...

Grasso premier? Usa terrorizzati Meglio Delrio o Franceschini Ecco che cosa teme Washington : Un leader sbiadito, privo di esperienza politica e inadatto a realizzare le riforme attese dal Paese. Così l'ambasciatore degli Usa a Roma, John Phillips Segui su affaritaliani.it

Ecco la mossa di Grasso per far perdere il Pd : Far perdere il Pd senza attaccare direttamente Matteo Renzi. È questo l’obiettivo di Piero Grasso e della neonata lista di sinistra ‘Liberi e Uguali’. Gli antirenziani voglio colpire l’ex premier dove fa più male: nelle ‘Regioni rosse’. Nel collegio di Pisa, rivela il Messaggero, i dalemian-bersaniani stanno pensando di candidare l'ex sindaco Paolo Fontanelli che, con un ipotetico ...

Ecco il nome del partito di Pietro Grasso. Toh - si scordano qualcosa... : Pietro Grasso ha in mente un suo partito a sinistra e ha anche il nome: si chiamerà Libertà e uguaglianza . Insomma, come il motto nazionale della Repubblica Francese, senza fraternité. L'annuncio, ...

Patrimoniale e manette : ecco il programma di Grasso : Il passo, ufficiale, si è compiuto con l'addio, all'indomani del via libera al Rosatellum, al Pd: Pietro Grasso si prepara, dopo aver occupato per 4 anni e 8 mesi la poltrona della presidenza del Senato, a indossare i panni «nuovi» del leader politico. Il primo segnale c'è stato a Napoli, a fine settembre, in occasione della festa nazionale di Mdp: Grasso, invitato dall'ex segretario dei democratici Pier ...