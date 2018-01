Google Maps tutto bianco Ecco la soluzione

Google Maps su Windows 10 Mobile? Possibile grazie ad un’app di terze parti : Google non ha rilasciato alcuna sua app ufficiale quando Windows Phone era il terzo OS al mondo e in alcuni paesi come l’Italia addirittura il secondo superando IOS, figuriamoci adesso dove il market share è allo 0%. La non presenza sul Microsoft Store di alcune app importanti relativi a servizi Google come Youtube, Gmail o Drive ha avuto un ruolo fondamentale nel fallimento della piattaforma mobile di Microsoft. Fortunatamente, la ...

Google Maps 'regala' all'Italia un po' di Monte Bianco : Aosta, 3 gennaio 2018 - Sembra dare ragione alla tesi italiana Google Maps , che rivede i confini del massiccio del Monte Bianco e apre di fatto alla possibilità che parte della vetta più alta delle ...

Monte Bianco : Google Maps rivede il confine Italia-Francia : Svolta per la “nazionalità” del Monte Bianco: Google Maps, rivedendo i confini del massiccio, ha aperto alla possibilità che la vetta più alta delle Alpi sia anche italiana e non solo francese. Una svolta significativa rispetto a quanto sancito da Parigi nel 1865. Le linee di confine di Google Maps nelle aree “contese” sono diventate tratteggiate e si dividono: da un lato lungo i confini stabiliti dalla Francia, ...

Monte Bianco - Google Maps rivede confini : AOSTA, 03 GEN - Google maps rivede i confini del massiccio del Monte Bianco e apre di fatto alla possibilità che la vetta più alta delle Alpi (4.808 mt) sia anche italiana e non soltanto francese. Una ...

Usa - per evitare il traffico tutti passano per Leonia : colpa di Google Maps : La cittadina del New Jersey protesta perché invasa dalle auto a causa dei consigli di Waze, il navigatore di proprietà di Mountain View, per evitare il...

Google Maps ha lasciato indietro i competitors - Justin O’Bierne ci spiega come : Justin O'Bierne ci spiega con un post approfondito in che modo e di quanto Google Maps è avanti rispetto a tutti i competitors (Apple Maps, TomTom, Bing, Here, etc.) L'articolo Google Maps ha lasciato indietro i competitors, Justin O’Bierne ci spiega come è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Maps Lento O Pesante? Scarica Google Maps Go Per Android : Google Maps Go è la versione più leggera e meno pesante di Google Maps per smartphone Android. Download Google Maps Go APK per tutti gli smartphone Android Google Maps Go Download Google Maps sul tuo smartphone Android è troppo Lento o Pesante? Occupa troppo spazio o memoria interna e non sai più come fare? Il tuo smartphone […]

Google Maps beta 9.69 : ecco la navigazione passo passo e altre novità interessanti : Google Maps in versione beta arriva alla versione 9.69 implementando una navigazione passo-passo e commenti e recensioni nelle liste L'articolo Google Maps beta 9.69: ecco la navigazione passo passo e altre novità interessanti è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google vi vuole svegli e attenti : la notifica per i mezzi pubblici di Maps è ufficiale : Anticipata qualche giorno fa grazie a dei primi avvistamenti, la notifica di Google Maps che indica quando scendere o cambiare mezzo pubblico è ufficiale perché annunciata da Google con un comunicato. L'articolo Google vi vuole svegli e attenti: la notifica per i mezzi pubblici di Maps è ufficiale è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google aggiorna Chrome Beta - Maps - Gboard - Inbox - Allo e Pixel Launcher : ecco le novità : Tante novità per le app Google. Scopriamo quelle legate a Maps, Gboard, Allo, Pixel Launcher, Chrome Beta e Inbox by Gmail. L'articolo Google aggiorna Chrome Beta, Maps, Gboard, Inbox, Allo e Pixel Launcher: ecco le novità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Maps Go arriva sul Play Store per smartphone Android Go - ma potete provarla : Google Maps Go, la versione alleggerita della famosa app di navigazione pensata per gli Android Go, arriva sul Play Store, ecco come provarla. L'articolo Google Maps Go arriva sul Play Store per smartphone Android Go, ma potete provarla è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Impedire a Google Maps di raccogliere dati sulla tua posizione : Siamo ormai tutti coscienti che le grandi compagnie raccolgono dati delle attività degli utenti. In passato ci sono stati diversi scandali a riguardo. Adesso diamo per scontato che tutto ciò avvenga solo se noi forniamo il nostro consenso. Ma sarà davvero così? Questo è il caso per esempio di Google Maps che non chiede il permesso per analizzare i dati personali mentre utilizziamo l’app mobile. Si tratta di una notizia che non andrà giù a ...

Google Maps 9.68 facilita la visualizzazione delle mappe degli edifici e prepara nuove funzioni : Google Maps si aggiorna alla versione 9.68 con alcune novità visibili e moltissime nuove funzioni in preparazione, anticipate dal consueto teardown L'articolo Google Maps 9.68 facilita la visualizzazione delle mappe degli edifici e prepara nuove funzioni è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Maps aggiunge le notifiche contestuali con gli orari dei mezzi di trasporto : Google Maps inizia ad inviare ad un numero crescente di utenti notifiche contestuali con gli orari dei mezzi di trasporto. L'articolo Google Maps aggiunge le notifiche contestuali con gli orari dei mezzi di trasporto è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.