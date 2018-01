Google Duo potrebbe presto vantare le chiamate di gruppo e altre novità

Google Duo : in arrivo il supporto ai tablet : Pare che Justin Uberti, ingegnere capo del team di Google Duo, abbia confermato su Twitter che il servizio è in arrivo sui tablet L'articolo Google Duo: in arrivo il supporto ai tablet è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Duo si aggiorna alla v25 con due avvisi in più e minuscoli cambiamenti grafici : Disponibile un aggiornamento per Google Duo che passa alla v25 e implementa due avvisi e dei minuscoli cambiamenti alla grafica. L'articolo Google Duo si aggiorna alla v25 con due avvisi in più e minuscoli cambiamenti grafici è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Abilitato il tasto per lo switch tra telefonata e videochiamata con Google Duo : A distanza di oltre due mesi dalla prima apparizione di una nuova feature di Google Duo, pare sia arrivato il momento del suo rilascio L'articolo Abilitato il tasto per lo switch tra telefonata e videochiamata con Google Duo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Duo : la versione 24 conferma due feature in arrivo : Il codice della versione 24 di Google Duo "nasconde" alcune informazioni su feature che prima o poi saranno messe a disposizione di tutti L'articolo Google Duo: la versione 24 conferma due feature in arrivo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Duo si aggiorna alla versione 23 : ecco le novità dal teardown : Google Duo si aggiorna introducendo alcune novità nascoste nel codice: vediamo nuovi effetti e una speciale "segreteria telefonica". L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 23: ecco le novità dal teardown è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Duo : ecco la feature della condivisione dello schermo : Scopriamo insieme come funziona la possibilità di condividere lo schermo con Google Duo, feature che a breve dovrebbe essere disponibile per tutti L'articolo Google Duo: ecco la feature della condivisione dello schermo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Duo è l’app di Big G più apprezzata dagli utenti del Play Store : Google Duo raggiunge le 4,6 stelle di valutazione sul Play Store, risultando l'app di Google più apprezzata e quella con il punteggio più alto tra le più popolari app di comunicazione. L'articolo Google Duo è l’app di Big G più apprezzata dagli utenti del Play Store è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.