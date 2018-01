Google-Amazon alla sfida dell’intelligenza artificiale

Google vs Amazon : annunciata la rimozione del supporto di YouTube alla FireTV : Lo scontro tra Google ed Amazon prosegue: Big G annuncia la rimozione del supporto dell'app YouTube per Echo Show e device FireTV. L'articolo Google vs Amazon: annunciata la rimozione del supporto di YouTube alla FireTV è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Microsoft - Google ed Amazon contribuiscono a far nascere Eva - la vostra nuova AI : ... abbiamo creato il cosiddetto "machine learning", un sistema in grado di elaborare autonomamente e con estrema rapidità una grande quantità di dati, ma soprattutto in grado di apprendere dal mondo ...

Amazon Prime Video disponibile per Android TV : segnali di distensione con Google?"meta name="csrf-param" content="authenticity_token : A Montain View avevano risposto escludendo l'app di YouTube dai dispositivi di streaming Video di Amazon. Il risultato è stato che per molto tempo gli utenti hanno dovuto arrangiarsi cercando in ...

Come installare Google Play Store su Amazon Fire TV Stick : ...Stick 2 Alexa+KODI ADDON MEGA PAKET a 54.99 EUR Amazon Fire TV Stick 2nd-Gen Kodi FREE"Movies"TV Series"Sports"Kids"TV APPs a 56.51 EUR Amazon Fire TV Stick with Alexa Voice Remote Full HD Streaming ...

Amazon Echo straccia Google Home per quanto riguarda le vendite : Stando al report diffuso da Consumer Intelligence Research Partners, a dominare il settore degli smart speaker tra Google e Amazon sarebbe la seconda

Google Home ed Amazon Echo dominano il mercato degli assistenti smart : Google Home ed Amazon Echo sono gli assistenti smart più venduti al mondo e detengono il 92% di market share.

Google vs Amazon parte due : finalmente si intravede un accordo : La diatriba fra Google e Amazon sembra finalmente avere una tregua. Entra nello store Google Chromecast e Youtube potrebbe tornare su Fire TV Stick

Amazon torna a vendere Google Chromecast e Apple TV : Ricordiamoci che il Chromecast in gran parte del mondo, quando uscì la prima generazione quattro anni fa, è rimasto per diversi mesi il dispositivo multimediale più venduto nella categoria ...

net neutrality trump amazon Google facebook : L'abolizione della net neutrality negli Stati Uniti, con la quale Donald trump ha demolito una delle più importanti eredità dell'amministrazione Obama, sta venendo interpretata da più parti come l'esito di uno scontro politico tra i Repubblicani schieratisi con i grandi internet provider, usciti apparentemente vincitori, e i giganti della Silicon Valley, tra i quali è sempre prevalso ...

Tecnologia : nell’era “post-smartphone” Apple resterà indietro - al top Google e Amazon : Secondo gli analisti di Abi Research, l’industria della telefonia mobile si trova al termine di una fase di sviluppo, nel contesto di mercato ormai stagnante: sta per iniziare un’era “post smartphone” in cui Apple non avrà più il dominio, e resterà indietro. Nella prossima fase infatti (in cui il mercato è costretto a fornire agli utenti esperienze sempre più coinvolgenti, interattive, intelligenza artificiale e realtà ...

OnePlus 5T non è in grado di riprodurre video in streaming in HD da Netflix - Amazon Prime e Google Play : OnePlus 5T non supporta la riproduzione di contenuti in alta definizione con Netflix, Amazon Prime, Google Play e altri servizi streaming simili

Google blocca l’accesso a YouTube dai dispositivi Amazon : E’ guerra fredda tra Google ed Amazon con dispetti a vicenda che impediscono il funzionamento di YouTube sui dispositivi Amazon Google blocca YouTube su tutti i dispositivi Amazon. Ecco perché Solo ieri sulle Apple TV, Amazon lanciava l’app Amazon Prime Video ed è notizia, sempre di ieri, che Google bloccherà YouTube su tutti i dispositivi […]

Google vs Amazon : 'Niente YouTube su Fire TV ed Echo Show' : ... il dongle realizzato dal colosso dell'e-commerce per accedere sulla TV alla sua piattaforma di streaming. Poco tempo fa la stessa possibilità era stata eliminata anche per Echo Show , la versione ...

È faida tra Google e Amazon : niente YouTube su Fire TV Stick : Tra i due colossi non scorre buon sangue ed ancora una volta tornano a farsi guerra a vicenda. Questa volta, però, è Google che attacca Amazon. Dal 1 Gennaio 2018, il servizio YouTube non sarà più disponibile per la nuova Fire TV Stick. Gli utenti che possiedono il nuovo dispositivo, e che proveranno ad aprire l’app di YouTube, si troveranno davanti ad un messaggio che informa che dal 1 Gennaio 2018 il servizio non sarà più ...