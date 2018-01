Gli schermi 18 : 9 sono già superati? Secondo OUKITEL U18 ora tocca ai 21 : 9 : OUKITEL sta per lanciare sul mercato OUKITEL U18, un nuovo smartphone che prende ispirazione, nel display, da iPhone X. L'articolo Gli schermi 18:9 sono già superati? Secondo OUKITEL U18 ora tocca ai 21:9 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L’era deGli schermi sugli aerei sta per finire? : Alcune grandi compagnie americane li rimuoveranno perché ormai tutti viaggiano con smartphone o tablet The post L’era degli schermi sugli aerei sta per finire? appeared first on Il Post.

THE WALKING DEAD - Il ritorno suGli schermi di Jadis e Michonne! (Anteprima della 8x06) : Buona Domenica e come sempre, felice TWD day everyone!Nell'episodio di stasera, l'8x06 intitolato "The king, The widow and Rick", al centro dell'attenzione saranno i tre leader di Regno, Hilltop e Alexandria (rispettivamente Ezekiel -il re-, Maggie -la vedova- e Rick).PROMO SUB ITA:Come ci mostra il promo, Rick andrà ancora una volta a cercare l'appoggio di Jadis (altrimenti detta monnezzara) alla discarica. La minaccia è sempre la solita: "se ...

Dai Parioli aGli schermi di Netflix - arriva la serie sulle baby squillo : Indietro 15 novembre 2017 ROMA – Dopo Suburra e il documentario sulla Juventus, Netflix Italia ha annunciato l’arrivo di una nuova produzione. 8 episodi che costituiranno la prima serie sulle baby squillo dei Parioli che hanno riempito le pagine dei giornali. “baby è una storia di formazione che esplora le vite segrete degli adolescenti di […] L'articolo Dai Parioli agli schermi di Netflix, arriva la serie sulle baby squillo sembra essere ...

Marilyn Manson/ Video Kill4me - Johnny Depp torna suGli schermi : shock con due modelle : Marilyn Manson, Video Kill4me: torna Johnny Depp, ma le scene hot fanno già discutere. Le ultime notizie sul Reverendo, che torna a dividere l'opinione pubblica.(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 08:52:00 GMT)

Milano - Gli schermidori rimarranno nella palestra dei pompieri : ... sostenuto dalla coralità dei sindacati - mai a onor di memoria e cronaca così coesi e compatti - che prevedeva la cacciata dalla struttura dove gli sportivi sono presenti in forze dal 2012. Un ...

Apple diffonderà un aggiornamento per risolvere un problema con Gli schermi degli iPhone X che non funzionano al freddo : Apple ha confermato che diffonderà presto un aggiornamento per risolvere un problema con i suoi nuovi iPhone X, il cui schermo a volte non funziona bene in seguito a un repentino abbassamento della temperatura. Nei giorni scorsi diversi utenti avevano The post Apple diffonderà un aggiornamento per risolvere un problema con gli schermi degli iPhone X che non funzionano al freddo appeared first on Il Post.

Milano - sfratti e battaGlia legale : lite tra pompieri e schermidori. Ora la palestra è un affare di Stato : L'avvocato Girolamo Abbatescianni, presidente dell'associazione scherma Cariplo, per sua ripetuta ammissione era proprio l'ultimo che avrebbe voluto andare per vie legali e, ancor meno, trasformare ...

Xbox One X : confermato il supporto aGli schermi 1440p : Ormai mancano veramente pochi giorni all'arrivo della nuova Xbox One X, l'attesa console "potenziata" di Microsoft sulla quale approderanno vari titoli già visti su altre piattaforme con importanti miglioramenti dal punto di vista tecnico.Come saprete, Xbox One X supporterà nativamente la risoluzione 4K ma, a quanto pare, non sarà l'unica risoluzione superiore ai 1080p ad essere supportata, infatti, come segnalato da Polygon, la console di ...