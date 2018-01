Gli italiani vanno meno al cinema | crollo del 46% nel 2017 senza Checco Zalone 

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 in DIRETTA : Martin Fourcade vuole la vittoria anche nella 20km - Gli italiani cercano il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20km individuale di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Dopo il fine settimana di Oberhof, si rimane sulle nevi tedesche per capire in maniera più accurata come stanno i protagonisti ad ormai un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I grandi favoriti, come sempre, sono due: il francese Martin Fourcade, che ad Oberhof ha dimostrato di essere in ...

Risparmio - l'inflazione è stata la tassa occulta per Gli italiani : è costata 10 - 6 miliardi di euro : Per tutto il 2017 gli italiani hanno pagato una tassa occulta che ha divorato almeno 10 miliardi di risparmi. Un danno ben cinque volte più grave di quanto possa fare alle tasche dei contribuenti l'...

Terremoto - la scoperta deGli scienziati italiani : "C'è magma sotto l'Appennino meridionale" : L’Appennino Meridionale svela agli studiosi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la presenza di magma in profondità nell’area del Sannio-Matese. La scoperta emerge da uno studio, condotto da un team di ricercatori Ingv e del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia

Ospiti Sanremo - BaGlioni : "Stranieri e brani italiani" : Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino . È questa la triade che condurrà il Festival di Sanremo del 2018 . La 'squadra' di conduttori è stata presentata nelle consueta conferenza ...

Ospiti Sanremo - BaGlioni : Stranieri e brani italiani : Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. È questa la triade che condurrà il Festival di Sanremo del 2018. La "squadra" di conduttori è stata presentata nelle consueta conferenza stampa nel Salone del Casino di Sanremo. "Porteremo l'immaginazione al Festival. Ne abbiamo bisogno, siamo portatori di immaginazione e per questo ho pensato a un Festival colorato. Lo coloreremo con i colori ...

Cies Football Observatory/ Belotti - Chiesa - Donnarumma e Pellegrini Gli altri italiani (ultime notizie) : Cies Fottoball Obeservatory: gli altri italiani presenti nella lista, oltre Lorenzo Insigne, sono Andrea Belotti, Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma e Lorenzo Pellegrini.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 12:53:00 GMT)

Origine - storia e significato del Canto deGli italiani : L’incontro …L’Italia s’è desta…Origine, storia e significato del Canto degli italiani si propone di ricordare e approfondire alcuni temi legati al nostro Risorgimento sottolineando l’importante contributo della musica alle vicende... L'articolo Origine, storia e significato del Canto degli italiani su Roma Daily News.

Sanremo 2018/ Conferenza stampa del Festival : toto-ospiti italiani e stranieri - dettaGli del regolamento : Sanremo 2018, le ultime anticipazioni sul Festival prima della Conferenza stampa di questa mattina, ecco chi potrebbe esserci sul palcoscenico della kermesse e il toto-nomi.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 06:00:00 GMT)

Rugby - i miGliori italiani della 13ma giornata del Pro14. Federico Ruzza brilla nel successo Benetton : La tredicesima giornata del Pro 14 di Rugby ha visto la vittoria di Treviso in rimonta contro i Cheetahs sudafricani e la sconfitta, seppur onorevolissima, delle Zebre contro i capofila scozzesi di Glasgow. Se però l’affermazione trevigiana è per lo più firmata da giocatori stranieri, la pur buona prestazione emiliana è targata da giocatori del Bel Paese. Andiamo a scoprire gli italiani che si sono distinti sabato scorso. Federico Ruzza ...

Pallanuoto - A1 2018 : i miGliori italiani dell’11ma giornata. Francesco Di Fulvio show a Brescia : Undicesimo turno per il campionato di Pallanuoto maschile. In acqua è andato in scena alla Mompiano il big match tra l’AN Brescia e la Pro Recco: i campioni d’Italia non hanno fatto sconti vincendo a domicilio e fuggendo via in classifica. Segue a tre lunghezze di distanza una più che positiva Sport Management. Andiamo a rivivere la giornata con i migliori italiani. Francesco Di Fulvio: è il grande ex il protagonista alla Mompiano. ...

Attenzione : metà deGli smartphone italiani non è sicura per l'home banking : L'analisi di Ricompro: dopo circa 24 mesi molti dispositivi in Italia non ricevono aggiornamenti. Esposte così a rischi le informazioni riservate

Hockey su pista - i miGliori italiani della 14^ giornata di A1 : Gaston De Oro mette il sigillo sul sorpasso in vetta - eroico Tommaso Marchesini : C’è tanta Italia nella prima uscita del 2018 per il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Gli atleti del Bel Paese sono stati nuovamente protagonisti per le sorti dei propri club nella 14^ giornata, contraddistinta dal sorpasso del Forte dei Marmi, nuova capolista, ai danni del Lodi, fermato sul pari a Trissino. Pesa come un macigno anche il successo del Follonica, trascinato da un azzurro nel 6-2 contro il Valdagno, mentre ...

Calcio a 5 - i miGliori italiani della 16^ giornata di A1 : Fabricio Calderolli trascinatore dell’Acqua&Sapone - Douglas Corsini prende per mano Rieti : Poche sorprese nella 16^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, la prima del nuovo anno. L’Acqua&Sapone, trascinata dai suoi oriundi, continua a volare, inseguita a breve distanza da Came Dosson e Luparense, mentre alle loro spalle il Kaos Reggio Emilia si prende il quarto posto ai danni della Lollo Caffè Napoli, fermata sul pari ad Eboli. Spiccano gli azzurri dell’Acqua&Sapone tra i migliori italiani del ...

Calcio - i miGliori italiani della 20ma giornata di Serie A. Poker straordinario di Immobile - Bonucci torna al gol - Coda ancora decisivo : La ventesima giornata della Serie A di Calcio ha visto Napoli e Juventus aumentare il gap sulle rivali, grazie allo stop di Inter e Roma. Ne approfitta anche la Lazio, che sale al quarto posto. In questo fine settimana gli italiani sono stati grandi protagonisti, con molte reti decisive, andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori di questa giornata. Ciro Immobile: il protagonista indiscusso delle 20ma giornata. La sua prestazione con ...