Giulio Regeni | svolta nelle indagini | perquisizioni in casa della tutor inglese

Giulio Regeni - procura di Roma : ‘La sua tutor di Cambridge interrogata a gennaio’ : Maha Abdelrahman, tutor a Cambridge di Giulio Regeni, ha dato la sua disponibilità per essere interrogata in Italia a gennaio. A confermarlo è la procura di Roma, che spiega come la polizia di Cambridge, così come richiesto in rogatoria, anche grazie alla disponibilità della Università, sta procedendo all’identificazione e all’ascolto degli studenti che si sono recati per motivi di studio in Egitto. Abdelrahman, per la quale da tempo i pm di ...