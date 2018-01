Giorgio Mastrota contro Forum | le critiche dell’esperto di televendite

Sbandati - Giorgio Mastrota : «Forum è talmente trash che le mie televendite sono il momento educational» : Giorgio Mastrota, Sbandati L’udienza è tolta: la sentenza definitiva su Forum l’ha pronunciata Giorgio Mastrota. Un giudizio duro (forse in acciaio inox 18/10). Il televenditore milanese ci è andato pesante con l’ironia e ieri sera, durante la prima puntata del 2018 di Sbandati, su Rai2, ha sganciato una battutina tranchant sul programma di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli e intermezzato dalle sue stesse ...

Giorgio Mastrota / “La nascita del quarto figlio un regalo di Natale atteso e desiderato”. Ospite a Sbandati : Ritorna dopo la pausa natalizia, Sbandati. Alla conduzione Gigi e Ross. Con loro questa sera vi sarà GIORGIO MASTROTA che è diventato papà per la quarta volta a 53 anni.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada : ‘Ci sentiamo spesso - il nostro rapporto è molto cordiale’ : “I rapporti con le mie ex sono buoni. Con la Estrada, per esempio, ci sentiamo spesso e il nostro rapporto è molto cordiale”: chi parla è Giorgio Mastrota, che intervistato dalle pagine del settimanale Spy, a 53 anni e 4 figli sembra aver trovato la felicità. Il re delle televendite è da poco diventato papà del piccolo Leonardo, avuto dalla compagna Flo Gutierrez, che gli ha dato anche Matilde (4 anni): dalle precedenti unioni è nato ...

Giorgio Mastrota papà per la quarta volta a 53 anni : ... la nuova vita dopo 'Il Ciclone': ecco come vive oggi lontano dalla tv Il piccolo è figlio di Mastrota, 53 anni, e della compagna Flo Gutierrez, atleta della Federazione Italiana Sport Invernali che ...

Dolce Natale per Giorgio Mastrota - il conduttore è papà per la quarta volta : E' il Natale più bello per Giorgio Mastrota. Il re delle televendite italiane è...

Giorgio Mastrota papà per la quarta volta/ La compagna Flo Gutierrez ha dato alla luce un maschietto : Giorgio Mastrota è diventato papà per la quarta volta: la compagna Flo Gutierrez ha dato alla luce un maschietto. L'annuncio sui social direttamente dal neo papà.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:02:00 GMT)

Giorgio Mastrota papà : è nato il suo quarto figlio : È nato il quarto figlio di Giorgio Mastrota Il conduttore televisivo Giorgio Mastrota e l’atleta Flo Gutierrez sono appena diventati genitori di un maschietto. Per il televenditore non si tratta del primo figlio. Con Natalia Estrada, il cui matrimonio è durato solo sei anni, ha avuto la figlia Natalia. Successivamente, dall’unione con la ex moglie Carolina, […] L'articolo Giorgio Mastrota papà: è nato il suo quarto figlio ...

Giorgio Mastrota padre per la 4° volta - Floribeth Gutierrez è incinta - foto : Di nuovo padre all'età di 53 anni. Giorgio Mastrota, re delle televendite italiane, ha annunciato su Instagram la gravidanza della compagna Floribeth Gutierrez. prosegui la letturaGiorgio Mastrota padre per la 4° volta, Floribeth Gutierrez è incinta - foto pubblicato su Gossipblog.it 12 novembre 2017 11:23.

Giorgio Mastrota / Quarto figlio per il “re delle televendite” : la compagna è incinta - ecco il nome del bebè : Giorgio Mastrota, Quarto figlio in arrivo: ecco la fotografia social che dà l'annuncio ai fan; dopo Natalia, Federico e Matilde, arriva Leonardo, il secondo maschietto.(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 15:29:00 GMT)