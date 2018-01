Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 con Rai Sport 110 ore di programmazione

Pyongyang invierà i suoi atleti ai Giochi Olimpici invernali in Corea del Sud : Roma– Primo storico cenno di disgelo tra Corea del Nord e Corea del Sud, oggi a colloquio presso la “Casa della pace” a Panmunjon, centro... L'articolo Pyongyang invierà i suoi atleti ai giochi olimpici invernali in Corea del Sud su Roma Daily News.

Un tedoforo in rosa : correre in Corea per la pace dei Giochi Olimpici : ... sono qui per tutti coloro che non hanno più le gambe") a Matteo Dotti che un bel giorno ha cominciato ad andare per il mondo e adesso starà un anno in Asia; dalla forza della natura Frank Chamizo, ...

Kim apre ai Giochi Olimpici di Pyeongchang dopo la grande prova di due pattinatori della Corea del Nord : I pattinatori si sono allenati durante l' estate a Montreal con Bruno Marcotte, la cui moglie, Meagan Duhamel, è stata due volte campione del mondo nel pattinaggio artistico di coppia. E la pressione ...

Pattinaggio di figura : Italia presente anche nel team event ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018 : Il fine settimana appena conclusosi è stato quello delle Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018, ospitate dalla città giapponese di Nagoya, Ebbene, oltre ad aver ammirato le gesta di Carolina Kostner nella gara femminile e la coppia composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte nella danza, con la gardenese quarta ma soddisfatta dello score, e il duo nostrano sesto, il Bel Paese può sorridere perchépotrà schierare una propria ...

Russia esclusa dai Giochi Olimpici Invernali 2018 : le reazioni ed oggi l’intervento di Putin : La decisione di ieri ha lasciato tutti senza fiato: il Cio ha escluso la Russia dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questo è quanto è emerso dal comunicato emanato dal Comitato Olimpico Internazionale circa le note vicende doping riguardanti il Paese dell’Est che avevano già portato a numerose squalifiche. Un qualcosa di mai visto che non ha precedenti comportante anche sanzioni ai piani alti del Comitato Olimpico Russo. ...

Doping : Russia esclusa dai prossimi Giochi Olimpici : Dal Cio squalifica a vita per il vice premier russo Mutko all'epoca dei fatti ministro dello Sport -

Doping : Russia esclusa dai prossimi Giochi Olimpici per il doping : I suoi atleti 'puliti' parteciperanno sotto bandiera Cio alle olpimpiadi invernali del 2018 in Corea del Sud. Motivo dell'esclusione: lo scandalo doping che ha coinvolto Mosca alle Olimpiadi di Sochi ...

Giochi Olimpici invernali - Cio sospende Russia : atleti senza bandiera - : La decisione riguarda le Olimpiadi di PyeongChang e arriva dopo lo scandalo antidoping. Gli sportivi "puliti" potranno partecipare sotto la bandiera olimpica con divisa neutrale

Shock Cio : Russia sospesa dai Giochi Olimpici Invernali - i dettagli : Il CIO sospende la Russia dai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018. Potranno gareggiare singoli atleti russi che dimostreranno di essere puliti (sottoposti a controlli antidoping fuori dalla Russia) sotto bandiera neutrale del CIO. Una notizia storica che sconvolge totalmente i Giochi Olimpici Invernali. Il cosiddetto doping di stato è stato dunque punito duramente dal CIO, adesso resta da capire quali potrebbero essere gli atleti russi ...

Eurosport lancia campagna per i Giochi Olimpici invernali con un classico dei Queen : Eurosport ridefinirà l'esperienza visiva dei giochi olimpici e per l’occasione ha presentato oggi la nuova e suggestiva campagna, "Make It Yours", realizzata per i giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018. I nuovi spot, in onda oggi in tutta Europa, illustrano i primi giochi olimpici full digital che, grazie a Eurosport, saranno visibili minuto per minuto, attraverso una copertura live e on-demand su tutti gli schermi e tutti i ...

Biathlon - Giuseppe Montello : “Voglio crescere ulteriormente per poter gareggiare ai Giochi Olimpici” : Assente nel weekend norvegese di Sjusjoen, abbiamo avuto il piacere di intervistare il friulano di Forni Avoltri Giuseppe Montello, atleta classe 1992 dell’Esercito, che ha sofferto di un malessere proprio al termine della preparazione: qualora la salute e lo stato di forma lo consentiranno, Montello potrebbe raggiungere la squadra azzurra a Oestersund (Svezia) per il via della Coppa del Mondo. Innanzitutto come ti senti e qual è il tuo ...

Sci di fondo : il Cio squalifica Alexander Legkov e Evgeniy Belov in base al rapporto McLaren. I due atleti russi banditi dai Giochi Olimpici futuri : Giungono novità sul fronte doping dal Cio relativamente alle Olimpiadi Invernali di Sochi (russia) del 2014. Il Comitato Olimpico Internazionale ha infatti reso noto, come riporta l’Ansa, di aver squalificato due grandi specialisti dello sci nordico, vale a dire Alexander Legkov e Evgeniy Belov in base al rapporto McLaren sul cosiddetto “Doping di stato” in russia. Una decisione che porta Legkov a perdere le due medaglie vinte ...

-100 giorni a PyeongChang2018 - su Eurosport i Giochi Olimpici come mai visti prima : I primi Giochi Olimpici “full digital” in Europa. Tutti gli schermi. Ogni momento. Ogni atleta. Per non far perdere agli appassionati nemmeno un istante Eurosport dedicherà un intero canale alle competizioni più importanti e alle performance degli atleti italiani: tutte le principali gare degli azzurri, interviste e approfondimenti dai campi di gara e dagli studi di PyeongChang e Milano con talent italiani ed ...