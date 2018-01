Giancarlo Tulliani | giornalista e cameraman di La7 fermati a Dubai | seguivano il cognato

Giancarlo Tulliani fa arrestare a Dubai l'inviato di Massimo Giletti per stalking : si muove la Farnesina : ... il giornalista, infatti, ha seguito l'imprenditore della torre Burj Khalifa , edificio di extra-lusso, la torre più alta di Dubai e del mondo intero.

Giancarlo Tulliani paga la cauzione ed esce dal carcere di Dubai Video : In Italia le accuse per #Giancarlo Tulliani sono quelle di riciclaggio internazionale insieme a Francesco Corallo, conosciuto e soprannominato il re delle slot. Ma c'è una novita', Tulliani ha pagato la cauzione ed è potuto uscire dal carcere di #Dubai. 'Ora è libero negli Emirati Arabi' Libero negli Emirati grazie al pagamento di una somma definita cauzione che gli ha permesso di uscire dal carcere di Dubai, mentre invece, in Italia, è ancora ...

Morto l'avvocato Titta Madia : Zio del ministro della Pa - seguiva anche Giancarlo Tulliani : Si è occupato trasversalmente di tantissimi processi, molti dei quali di rilevanza mediatica, accantonando ogni ideologia politica. Ha rappresentato la Margherita nel processo con l'ex tesoriere ...

Gli ultimi 15 minuti di libertà di Giancarlo Tulliani a Dubai : Gli ultimi quindici minuti di libertà prima di essere arrestato. Le immagini esclusive della troupe del nuovo programma di Massimo Giletti fotografano la fretta di Giancarlo Tulliani all'aeroporto di Dubai. Il cognato di Gianfranco Fini accompagna la sua fidanzata al check-in. I due si trovano ormai da mesi a Dubai dove Tulliani latiante si è rifugiato. Incalzato dai giornalisti di Non è l'Arena Tulliani infastidito li fa arrestare ...

Giancarlo Tulliani arrestato a Dubai : in attesa di estradizione in Italia cognato di Fini : Destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per riciclaggio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma, Tulliani, fratello della compagna dell'ex leader di An Gianfranco Fini, ...