: Genovation GXE al Ces - La Corvette elettrica da 800 CV e 354 km/h - focus_motori : Genovation GXE al Ces - La Corvette elettrica da 800 CV e 354 km/h - quattroruote : L'evoluzione elettrica della #Corvette, la #Genovation #GXE, debutta al #Ces di Las Vegas con 800 CV e una velocità… - motorboxcom : Genovation GXE al CES 2018 con la Corvette elettrica - ItaliaStartUp_ : RT @AmePhenix: #CES2018: arriva la #Genovation GXE, la corvette elettrica da 800 CV con record a 354 km/h - AmePhenix : #CES2018: arriva la #Genovation GXE, la corvette elettrica da 800 CV con record a 354 km/h -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Come anticipato, laha presentato al Ces di Las Vegas la versione di produzione della GXE, un'evoluzionedell'iconica. Trattandosi di una vera e propria conversione, l'otto cilindri della sportiva americana è stato eliminato e sostituito con un motore elettrico da 800 CV e 948 Nm collegato alla trasmissione di serie: la GXE è infatti disponibile sia con cambio manuale a sette rapporti, sia con una trasmissione automatica.Dettagli unici. Rispetto allecon alimentazione tradizionale la sportiva a zero emissioni si caratterizza per un nuovo design del frontale con prese d'aria di dimensione ridotta e particolari aerodinamici estremamente diversi rispetto alle tradizionali 'Vette. Oltre allo splitter anteriore, al nuovo paraurti e al cofano modificato, la GXE dispone di un grande estrattore di fibra di carbonio montato al posteriore e abbinato a un ...