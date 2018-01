Genitori nella Rete | chi abbocca è un pesce

: RT @tamara_maggi: La notizia ha fatto presto il giro del web ma a me lascia un po' di amaro in bocca: i genitori dovrebbero proteggere i pr… - GasbarroCecilia : RT @tamara_maggi: La notizia ha fatto presto il giro del web ma a me lascia un po' di amaro in bocca: i genitori dovrebbero proteggere i pr… - rorato_andrea : RT @giulia_denapoli: "Vedendovi tutti qui, Giulio si chiederebbe cosa ci fate in così tanti per lui. Era una persona dal basso profilo. Fel… - daisymish : RT @80styleslipa: poveri eterosessuali che su twitter vengono bullizzati ma nella vita vera non devono nascondere relazioni non devono fare… - bentthebow : RT @80styleslipa: poveri eterosessuali che su twitter vengono bullizzati ma nella vita vera non devono nascondere relazioni non devono fare… - ClaudioVBrain : @LucioMM1 @catirafaella Infatti la proposta va esattamente nella direzione di far pagare di più chi come i tuoi gen… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Nasce dalla collaborazione tra Pepita Onlus, Aica(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) e Afol (Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro), con il supporto di avvocati, sociologi e psicologi, il primo corso conCERTIFICAZIONE intitolato “, tra Regole e Consapevolezza”. Si terrà a Milano il prossimo 20 gennaio e sta già suscitando interesse tra mamme e papà. Tuo figlio è sempre connesso? Non sai come dargli regole per limitare l’uso dello smartphone? Pensi che ne sappia più di te nel mondo digitale? Il Web ti affascina, ma per primo non sai come responsabilizzare i tuoi figli su questo immenso mondo? Conosci le norme che regolamentano lae quali reati si celano dietro alcuni fenomeni? Il corso risponderà a queste domande con l’aiuto di esperti che da tempo collaborano con Pepita Onlus per definire le ...