Gene Gnocchi e i ' saldi' in vista delle elezioni del 4 marzoLaPresse

Di Maio nella buca di Roma e Renzi sul trenino Disneyland : le feste dei politici raccontate da Gene Gnocchi : “Dobbiamo ancora riprenderci dalle esibizioni di capodanno dei politici. Come sai Virginia Raggi ha vietato i botti di Capodanno. Potevano coprire i vaffanculo di Grillo. Altri hanno fatto cose pazzesche“. nella copertina settimanale a DiMartedì, su La7, Gene Gnocchi ha spiegato, a modo suo, come i politici hanno passato le feste L'articolo Di Maio nella buca di Roma e Renzi sul trenino Disneyland: le feste dei politici raccontate da ...

Gene Gnocchi : 'Se si votasse domani - il Pd finirebbe dietro al Benevento' : Nella copertina satirica di Gene Gnocchi, andata in onda martedì 19 dicembre a DiMartedì , il programma di Giovanni Floris su La7, il comico di Fidenza ha trovato terreno fertile nell'ironizzare sul ...

Caso Bellomo - Gene Gnocchi presenta i dress code imposti per i diversi tipi di cause : “Non si fermano intanto gli scandali sessuali: questa settimana si è parlato soprattutto dei dress code sexy che il magistrato Francesco Bellomo imponeva alle studentesse di legge. Ma nessuno sa che Bellomo ha imposto proprio dress code diversi per i diversi tipi di cause. Direi che Bellomo ha tutti i requisiti per diventare ministro della giustizia di Berlusconi”. Così Gene Gnocchi durante la copertina satirica a DiMartedì ...

Elezioni - Gene Gnocchi : “Renzi rilancia la campagna con i cinepanettoni del Pd : Vacanze in banca Etruria” : “Renzi non si dà per vinto, e ha deciso di rilanciare la campagna elettorale con un’idea geniale, i cinepanettoni del PD. Vediamo il primo, in questi giorni nei cinema: Vacanze col Jobs Act. Protagonisti i giovani a spasso dopo la riforma del lavoro di Renzi. Ecco il secondo: Vacanze in banca Etruria. Questo l’ha diretto la Boschi col su Babbo”. Così Gene Gnocchi durante la copertina satirica di DiMartedì (La7) L'articolo Elezioni, ...

Pd - Gene Gnocchi : “Continua a scendere nei sondaggi. Se si votasse domani finirebbe dietro al Benevento” : “Il PD continua a scendere nei sondaggi. Va così male che se si dovesse votare domani finirebbe dietro al Benevento. Ormai ce l’hanno tutti con Renzi. Qualunque cosa succeda è colpa di Renzi. Ieri mi si è rotto il freezer, è uscita tutta l’acqua, è arrivata mia moglie e ha urlato: “Che disastro l’Italia di Renzi!”. La copertina satirica di Gene Gnocchi a DiMartedì (La7) prende di mira il momentaccio dei dem L'articolo Pd, Gene Gnocchi: ...

Gene Gnocchi a DiMartedì del 19 dicembre 2017 (VIDEO) : La quattordicesima puntata stagionale di DiMartedì (live su Blogo) è stata aperta dalla copertina satirica di Gene Gnocchi. Il comico, che ha indossato la maglietta con la scritta 'tra i due litiganti, il terzo Floris', ha mostrato quella che Silvio Berlusconi vuole mandare all'astronauta Nespoli (con il quale DiMartedì nella scorsa puntata si è collegato) nello spazio: "C'è fi*a su Marte?"Quindi ecco l'albero di Natale con tutte le palle ...

Irno Etno Folk Festival - chiusura con Gene Gnocchi e Paolo Ruffini : Fisciano. La seconda edizione dell'IEEF, "Irno Etno Folk Festival", si appresta a vivere l'ultimo, inteso week-end prima delle festività natalizie. Un fine settimana ricco di appuntamenti e reduce da ...

Cosa ci fa Gene Gnocchi con una sciarpa della Fornero? “La usi per strozzarti quando sai di non avere ancora l’età pensionabile” : Gene Gnocchi nella consueta copertina di DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7, si è presentato con una sciarpa della Fornero al colo. “È double-face: la puoi indossare come sciarpa oppure la puoi usare per strozzarti quando ti arriva la notizia che non hai ancora raggiunto l’età pensionabile”. L'articolo Cosa ci fa Gene Gnocchi con una sciarpa della Fornero? “La usi per strozzarti quando sai di non ...

Gene Gnocchi a DiMartedì del 12 dicembre 2017 (VIDEO) : La tredicesima puntata stagionale di DiMartedì (live su Blogo) è stata aperta dalla copertina satirica di Gene Gnocchi. Il comico si è presentato con una sciarpa al collo per sostenere la maratona di La7 (in risposta a Telethon, targata Rai) dal nome 30 ore con la Fornero. Si tratta di una lunga intervista di Floris all'ex ministra, presente praticamente sempre nel talk di La7.Gnocchi ha ironizzato anche sulla discesa in campo di Pietro Grasso e ...

DIMARTEDÌ/ Anticipazioni e ospiti puntata 12 dicembre : l'ironia di Gene Gnocchi sul Natale avrà ripercussioni? : Questa sera, martedì 12 dicembre 2017, va in onda su La7 alle ore 21.15 una nuova puntata di DIMARTEDÌ, il talk show di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 22:00:00 GMT)

Liberi e Uguali - Gene Gnocchi pungente : “Non c’è la parola sinistra - si vergognano persino loro”. Poi l’ipotesi del simbolo : Gene Gnocchi, nella sua copertina satirica di diMartedì (La7) ironizza sul nuovo soggetto di sinistra guidato da Pietro Grasso “Liberi e Uguali“: “Non so se hai notato ma nel nome del nuovo partito della sinistra italiana non compare la parola “sinistra”. Si vergognano perfino loro. D’Alema ha però detto chiaramente quali sono i loro obiettivi: “Liberi e Uguali punta alla doppia cifra”. Tra lo 0,1 e lo 0,9%. Restano soltanto ...

Gene Gnocchi alle prese con i pacchi di Natale : “Ecco cosa trovate in quelli di Renzi - Berlusconi e Di Maio” : Gene Gnocchi alle prese con i pacchi di Natale durante la copertina satirica di diMartedì (La7): “Si avvicina il Natale. E gli italiani fremono per sapere quali sono i pacchi più appetitosi. Ve ne segnaliamo tre. Se scegli il pacco Renzi dentro trovi: 80 euro anche al tuo criceto; Bonus giovani fino a 75 anni; Orfini come colf. Poi c’è il pacco Berlusconi. Dentro trovi: pensione minima a 10.000 euro; Flat tax tutta pagata dalla Lario; via ...

Gene Gnocchi presenta il Kamasu-Travaglio : “Ecco le posizioni preferite dal direttore per il massimo piacere” : “A proposito degli amici di DiMartedì, Marco Travaglio mi ha appena dato il suo nuovo libro pregandomi, visto che oggi lui non c’è, di mostrarvelo. Eccolo qui: è il KamasuTravaglio il libro delle posizioni consigliate da Travaglio per raggiungere il massimo piacere. Vi leggo alcune posizioni in sequenza”. Un esilarante Gene Gnocchi a di Martedì (La7) prende di mira il direttore del Fatto Quotidiano durante la sua copertina satirica, ...

Gene Gnocchi a DiMartedì del 5 dicembre 2017 (VIDEO) : La dodicesima puntata stagionale di DiMartedì (live su Blogo) è stata aperta dalla copertina satirica di Gene Gnocchi. Il comico ha presentato il gioco da tavola del programma, ironicamente mostrato già la settimana prossima. Come funziona il gioco da tavolo di DiMartedì? Viene fuori Piero Angela? Devi andare immediatamente alle piramidi d’Egitto e spostare il disco orario al suo cammello.prosegui la letturaGene Gnocchi a DiMartedì del 5 ...