Futuro Giaccherini | parla l’agente | “Fiorentina | Atalanta | Chievo… ecco cosa dico”

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Furio Valcareggi, agente di Emanuele, hato della questione legata al trasferimento del calciatore del Napoli ai microfoni di TMW Radio: “è un prodotto non facile da trovare a gennaio, un calciatore attuale e fresco. Lasceremo sicuramente il Napoli e ci stiamo muovendo. Galatasaray e Fenerbahce? Sono solo fandonie, non esiste Russia né Turchia, non ci hanno chiamato. C’è molta attenzione in Italia. Il Chievo adesso non credo si privi di Inglese, la classifica preoccupa il presidente e il ds. Noi al Chievo andremmo volentieri, la squadra e la città ci piacciono, e siamo qui ad aspettare. Chi lo prende acquista una mezzala e fa unaseria perché è un giocatore universale come abbiamo visto all’Europeo. Fiorentina e? La Fiorentina l’ha cercato in estate, adesso non li ho sentiti ed è un peccato, perché potrebbe far fare il salto ai viola. ...