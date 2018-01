Fumo da una casa | pompieri in azione | nessun ferito

Fumo : basta una sola sigaretta per prendere il vizio : Secondo una ricerca condotta da Peter Hajek presso la Queen Mary University di Londra e pubblicata sulla rivista Nicotine & Tobacco Research, almeno tre persone su 5 (61%) tra coloro che fumano una prima sigaretta prendono il vizio e e fumano ogni giorno almeno per un periodo. La ricerca ha coinvolto oltre 215 mila individui cui è stato chiesto se e quando avessero acceso una prima sigaretta e quanti di loro avessero iniziato ...

Incendio alla Trump Tower - una fitta colonna di Fumo sale dal grattacielo a New York. Il presidente americano è a Washington : Un Incendio è divampato all'interno della Trump Tower a New York. È quanto riportano diversi media statunitensi. Nei video che iniziano a circolare sui social media si vede una fitta colonna di fumo salire dal grattacielo, dove il presidente degli Usa mantiene una residenza. Trump al momento si trova a Washington. Ancora ignote le cause e la gravità dell'Incendio.Le immagini riprese da un elicottero e trasmesse su alcune tv ...

Berlino - Fumo da una stazione ferroviaria : persone evacuate : Una grande quantità di fumo sta fuoriuscendo dalla stazione ferroviaria dello Zoo di Berlino. Per questo motivo il traffico è stato bloccato e diverse persone sono state fatte evacuare dalla zona. Lo ...

Non una - ma 3 mele al giorno per "levare il medico di torno" e riparare i danni da Fumo : La scienza torna a confermare le virtù benefiche di questo frutto, affermando che mangiarne ogni giorno, proprio come recita l'antico adagio, rallenta l'invecchiamento dei polmoni e aiuta addirittura ...

Prato - incendio in una fabbrica : operaio intossicato dal Fumo : incendio all’interno di una fabbrica in località Mezzana, in via Campostino a Prato: i vigili del fuoco sono arrivati intorno alle 9,30 con due squadre e due autobotti per domare le fiamme. Dopo un’ora di lavoro, le fiamme sono sotto controllo. L’incendio avrebbe interessato solo un macchinario dell’azienda. Un operaio ha inalato il fumo ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Quasi in contemporanea è scattato ...

Incendio tetto a Erba provoca una coltre di Fumo in cielo FOTO : Nel tardo pomeriggio di oggi, 2 dicembre 2017, si è scatenato un Incendio tetto a Erba. Incendio tetto: a domarlo i Vigili del Fuoco Poco dopo le ore 16 del pomeriggio alcuni passanti hanno cominciato ...

Eva Mendes confessa : 'Il segreto di bellezza di una donna è il proFumo' : Anche il modo in cui ha deciso di educare le proprie figlie rimanda alla tradizione cubana, così come le partnership che stringe nel mondo del lavoro: tutto quello che fa ha un significato profondo e ...

Fumo da un motore dell'aereo decollato da Mauritius - una famiglia : 'Denunceremo Meridiana' : di Sara Simonetti ORVIETO - Prima il sole, il mare, la tranquillità delle isole Mauritius e poi la paura sopra l'oceano Indiano. C'era anche una giovane coppia orvietana con il proprio bambino a bordo ...

Gentiloni difende la manovra : 'Snella e mirata - non si trasformi in una nuvola di Fumo' : Fiducioso anche anche il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan: "Le cifre ci dicono che il Paese sta uscendo da una crisi finanziaria molto dura. Ricordo che abbiamo perso quasi 10 punti di Pil e ...

Gentiloni difende la manovra : "Snella e mirata - non si trasformi in una nuvola di Fumo" : Paolo Gentiloni difende la manovra dall'assalto alla diligenza. E Pier Carlo Padoan invita le forze politiche a proseguire anche in futuro sulla rotta tracciata dal Governo. "Questo ritorno alla crescita non va sprecato -ha detto il presidente del Consiglio- Questi risultati non vanno dilapidati". Gentiloni difende l'operato del suo governo e lancia un warning al Parlamento: "Noi abbiamo presentato al Parlamento una legge di bilancio snella e ...

Sigarette - arriva la tassa sul Fumo : “è una battaglia di civiltà” : “Plaudiamo in modo convinto alla decisione della Commissione Sanità del Senato di aumentare la tassazione sul fumo di sigaretta per arrivare così a una cifra complessiva da destinare ai farmaci anticancro innovativi e alle cure palliative pari a 600 milioni di euro. Queste terapie stanno cambiando la storia di molte neoplasie, garantendo ai pazienti la guarigione o sopravvivenze a lungo termine. Si tratta di una scelta importante nella lotta ...