Freddo sul nord Africa | arriva la neve nel deserto del Sahara dell'Algeria VIDEO

Clima - i dati del CNR sull’Italia : 2017 da record - è stato l’anno più secco di sempre e il 6° più caldo della storia. Ma s’è concluso con un Dicembre Freddo [DATI e MAPPE] : 1/5 Le anomalie termiche del 2017 in Italia: è stato un anno caldissimo ...

Le foto del gran Freddo sulla East Coast degli Stati Uniti : C'è un sacco di neve e di ghiaccio, e in certi Stati le temperature non erano così basse da trent'anni The post Le foto del gran freddo sulla East Coast degli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Sangue Freddo in Rai sul canone - i dem rassicurano i vertici : "Non è una proposta contro di voi" : Non è stata proprio una doccia gelata. Che nell'entourage di Matteo Renzi qualcuno spingesse per proporre l'abolizione del canone Rai era una voce che ai piani alti di viale Mazzini era già arrivata. Indiscrezioni, accenni, che però fino a questa mattina erano rimasti lì, sullo sfondo.La lettura, in prima pagina su 'Repubblica', della possibile mossa dem ha quindi fatto saltare più di qualcuno sulla sedia e ...

Ondata di Freddo estremo negli Stati Uniti : 19 morti - “il sale versato sulle strade serve a poco” [GALLERY] : 1/27 LaPresse/AFP ...

USA : Freddo estremo sulla East Coast - in Florida “piovono iguane” [FOTO] : A causa dell’ondata di freddo estremo che sta investendo soprattutto la East Coast degli Stati Uniti, “piovono iguane“: i rettili cadono dagli alberi, pietrificati dal gelo nel Sud della Florida. La foto postata da Frank Cerabino, reporter del Beach Post, di un esemplare congelato ritrovato a bordo della sua piscina è diventata virale in poche ore. L’iguana verde, spiega Kristen Sommers della Commissione per la Tutela ...

Ciclone bomba - neve e Freddo polare da New York a Boston. Voli cancellati e disagi sulla costa orientale Usa : Riprenderanno oggi alle 7:00 del mattino (le 13:00 in Italia) i Voli all’aeroporto internazionale JFK di New York, sospesi ieri a causa dei forti venti e delle condizioni di gelo causate da quello che è stato definito il Ciclone bomba, la tempesta che si è abbattuta nelle ultime ore sulla costa orientale degli Stati Uniti. La sospensione dei Voli all’aeroporto La Guardia è stata frattanto revocata, ma le autorità suggeriscono ai passeggeri di ...

Usa - Freddo estremo sulla costa Est - e in Florida "piovono iguana" : La foto postata da Frank Cerabino, reporter del Beach Post, di un iguana congelato ritrovato a bordo della sua piscina, è stata rilanciata dai media Usa e di mezzo mondo nel giro di poche ore. Con ...

Clima - Dicembre 2017 in controtendenza : Freddo in tutt’Italia - specie sulle Alpi e al Sud. I DATI e le MAPPE NOAA : 1/6 ...

Allerta Meteo USA - Freddo incredibile anche nel Golfo del Messico : sulle coste di Florida - Texas e Louisiana temperature più basse dell’Alaska! : La tempesta di freddo polare che sta attanagliando gli Stati Uniti oggi, mercoledì 3 gennaio, piomberà anche sulle coste della Georgia e della Carolina del Sud, promettendo scene contraddittorie di palme e querce ricoperte da ghiaccio e neve. Per quanto riguarda il Golfo del Messico, il grande gelo dell’est ha trasformato una fontana di Pensacola, in Florida, in una scultura di ghiaccio (come testimonia la foto di Natalie Kirkland in basso). A ...

Previsioni Meteo - FOCUS a lungo termine : sarà un Gennaio senza Freddo fino a metà mese - ma con tanta pioggia al Nord e neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo un mese di dicembre trascorso con buone performance invernali e anche con diverse nevicate, fino in pianura al Nord, non si intravedono dichiarate prospettive invernali per Gennaio 2018. Il mese tradizionalmente più freddo dell’anno potrebbe trascorrere, per buona parte, all’insegna di un clima non freddo per l’Italia, il Mediterraneo centrale e per l’Est Europa in genere. Ciò perchè ...

Trump scherza sul riscaldamento globale : 'Fa così Freddo che ce ne servirebbe un po'...' : Fino all'affondo politico: 'o Donald Trump non capisce la scienza che spiega i cambiamenti climatici, o sta intenzionalmente ingannando il popolo americano', twitta il deputato Ted Lieu. © ...

Un vortice Freddo in azione sull'Italia - pioggia e neve a quote basse : Roma - Nelle prossime ore un vortice freddo attraverserà le regioni centrali coinvolgendo anche il Sud, la Sardegna e le regioni di Nord Est. I settori più penalizzati saranno quelli tirrenici, appenninici, Marche e Romagna, dove sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco e grandinigeno, con limite della neve a quote collinari, fiocchi possibili fino a 300-400m nel momento di maggiore intensità. Le precipitazioni potranno ...

Maltempo - piogge torrenziali sull’Italia. Adesso arriva anche il Freddo - tanta neve fino a bassa quota : Il Maltempo sta colpendo l’Italia in modo molto pesante: piogge torrenziali sono in atto da ore su gran parte del Nord e su tutte le Regioni tirreniche. Nella sola giornata di Mercoledì 27 Dicembre sono caduti 88mm a Cassino, 84mm a Lusiana, 73mm a Frosinone, 71mm a Como, 67mm a Genova, 60mm ad Avellino, 53mm a Belluno, 45mm a Lucca, Bergamo, Avezzano e Varese, 43mm a Roma, 40mm a Milano e Udine, 33mm a La Spezia, 29mm a Pisa, 28mm a ...

Maltempo - ondata di Freddo sull'Italia : pioggia e neve sulla Penisola | : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire molte regioni. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...