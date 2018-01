Forzare riavvio iPhone X

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Il vostroX non risponde più ai comandi e non funziona come dovrebbe? La causa potrebbe essere qualche app o bug che causa rallentamenti o malfunzionamenti. Per risolvere la situazione, possiamo provare ad eseguire unforzato del nostro dispositivo. Con il nuovo sistema di gesture, molte funzioni del tasto Home e del tasto di accensione sono state sostituite per far spazio ad altre. Vediamo quindi come fare ailsul nostroX. Come eseguire unforzato La nuova combinazione di tasti per riavviare il nuovo gioiellino di Apple è un po’ più macchinosa rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia è molto semplice e veloce da realizzare. Vediamo insieme come fare: Premiamo e rilasciamo subito il tasto Volume su; Adesso premiamo e rilasciamo il tasto Volume giù; A questo punto premiamo a lungo il tasto Power, ovvero quello di accensione; Fatto ...