Forza Horizon 4 sarà svelato a breve?

Forza Horizon 3 : a breve arriverà la patch per il supporto a Xbox One X : Xbox One X è una macchina dalle grandi potenzialità, lodata recentemente anche da Crytek, la console ha permesso ai tanti giocatori di poter rivivere alcune esperienze di gioco in una veste rinnovata grazie a delle apposite patch.Nel "catalogo" dei giochi migliorati a breve arriverà anche Forza Horizon 3. Infatti, il capo della divisione marketing di Xbox in Microsoft, Aaron Greenberg ha da poco svelato su Twitter di aver avuto un incontro con ...

Un leak svela le prossime esclusive Xbox? Nuovi Fable e Perfect Dark e riferimenti a Halo 6 e Forza Horizon 4 : I rumor che compaiono su ResetEra, Reddit e affini sono sempre difficili da considerare seriamente e molto spesso l'unico modo per cercare di capire la possibile legittimità di un post è analizzare il passato dell'insider o del leaker che decide di condividere le informazioni in proprio possesso. Proprio per questo motivo questo leak riguardante Microsoft e Xbox One ha attirato la nostra attenzione.Il post in questione è stato segnalato da ...

Un action RPG open-world dagli sviluppatori di Forza Horizon? Il progetto è realtà : Vedere software house che si imbarcano in progetti decisamente lontani dal proprio DNA non è una novità all'interno di questa generazione e quanto fatto da Guerrilla Games (software house storicamente legata agli FPS) con Horizon: Zero Dawn è uno degli esempi positivi più lampanti. A inizio 2017 avevamo rivelato che Playground Games aveva fondato un nuovo studio che si sarebbe occupato di un gioco open-world. La natura del titolo era, tuttavia, ...