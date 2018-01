Fornero | Berlusconi è saggio | sa cosa si può cambiare

Elsa Fornero : "Voto Emma Bonino". L'annuncio dell'ex ministra che promuove Silvio Berlusconi : "È diventato più saggio" : "Io a oggi sarei intenzionata a votare Emma Bonino". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ad Agorà, su Rai 3. Preferirebbe quindi che Emma Bonino andasse in alleanza col Pd? "Sì, io sono una grande sostenitrice, diciamo che ho avuto molte delusioni dal Partito democratico, ma abbiamo delusioni da tanti e sarei contenta di avere un governo come il Gentiloni che abbiamo avuto".L'ex ministra ha parlato anche di Silvio ...

Pensioni 2017 - Salvini chiede chiarezza a Berlusconi : con me o con la Fornero? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni al 15 dicembre 2017 arrivano da Matteo Salvini che chiama in causa Silvio Berlusconi per comprendere le sue intenzioni circa la famigerata legge Fornero. Il tema previdenziale [Video] e soprattutto lo smantellare la Riforma targata Elsa Fornero rientra tra le priorita' del leader della Lega, che in vista delle prossime elezioni vuole vederci chiaro circa la posizione del suo potenziale alleato Silvio ...

"Se Berlusconi non firma - non c'è programma". Salvini mette una condizione : via subito la Legge Fornero : "Se Berlusconi non firma prima il programma, non c'è alleanza". Matteo Salvini è fiducioso sulla convergenza con Forza Italia, ma nel corso di "Mezz'ora in più" su Raitre chiarisce che un'intesa sul programma dovrà essere raggiunta prima del voto e partire dall'abolizione della Legge Fornero."Il programma della Lega è pronto. Ma chiedo al centrodestra che ci sia un programma comune. Se Berlusconi non firma non ...

Elsa Fornero : 'Silvio Berlusconi? Ha acquisito saggezza - gli servirà a tenere Matteo Salvini lontano dal governo' : Silvio Berlusconi? 'Sembra essere diventato saggio, una saggezza che quando ha governato non aveva ancora acquisito, si vede che si impara sempre nella vita. E sono convinta che la saggezza di ...

Pensioni - Berlusconi : riscrivere Fornero assolutamente necessario Video : E' in programma oggi lunedì 13 novembre il nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il #Governo e i sindacati sulla fase due della riforma #Pensioni. L'incontro di oggi dovrebbe essere quello conclusivo. L'esecutivo guidato dal premier Paolo Gentiloni dovrebbe mostrare ai leader di Cgil, Cisl e Uil - rispettivamente rappresentati da Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo - le proposte su cui si cerchera' di trovare un'intesa generale ...

