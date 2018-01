Ford | su Ecosport debutta Honeycomb | il nuovo piano regolabile del bagagliaio

Ford rilancia EcoSport in chiave europea Si viaggia proprio bene : Piero Evangelisti Lisbona Sempre più Suv e crossover: è questa la conclusione che si trae mensilmente analizzando i dati del mercato, sia quello europeo sia quello italiano. E a trainare questo ...

Ford Ecosport - la prova de Il Fatto.it – Da crossover spartana a sport utility elegante – FOTO : La trasformazione della Eco sport ricorda la favola del brutto anatroccolo: da crossover un po’ rustica, importata dal Sudamerica ed adattata all’Europa (2014), ad attuale suv largamente rivista pressoché in ogni dettaglio e potenziata a livello meccanico. Oltre 2300 elementi modificati o riprogettati ex-novo consentono dunque al modello una seconda vita, ivi incluso il suo assemblaggio ora previsto anche in Romania, questa volta ...

Ford Ecosport - Al volante della 1.5 EcoBlue 125 CV AWD : Per la Ford EcoSport è arrivato il momento del restyling di metà carriera, perché la concorrenza cresce e la praticità che lha sempre contraddistinta non basta più. Ora servono un look più accattivante, un sistema dinfotainment allavanguardia e interni più curati. Ma la B-Suv di casa Ford ha anche un altro asso nella manica: la trazione integrale. Faccia da Kuga. Fin dal primo sguardo si notano subito le somiglianze con le sorelle maggiori Kuga ...