Finding Paradise – Recensione | la costruzione della Felicità

Finding Paradise - recensione : Una vita piena di rimpianti vale comunque la pena di essere vissuta? Si tratta di un incipit che Finding Paradise, la nuova produzione di Freebird Games e Kan Gao, non riesce a sfruttare in modo efficace. Sebbene negli attimi conclusivi la storia riesca parzialmente a emergere per ciò che avrebbe voluto essere sin dalle prime battute, spesso tende a perdersi, a inciampare, a rialzarsi e poi a cambiare direzione. Un girotondo narrativo che ...

Finding Paradise : un nuovo toccante trailer celebra l'uscita del sequel di To the Moon : Nel caso in cui non conosciate To the Moon fatevi un favore e rimediate immediatamente (€8 su Steam non sono assolutamente un furto). Se invece avete già giocato all'opera di Freebird Games sapete cosa aspettarvi da questo Finding Paradise.Il nuovo titolo di Kan Gao e soci è un sequel di quel capolavoro indie che aveva sostanzialmente commosso tutti e che aveva ottenuto lodi sperticate dalla maggior parte della critica e degli utenti. In ...