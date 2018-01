Federica Abbate ha pubblicato il nuovo singolo “Mi contraddico”

Intervista a Federica Abbate - il debutto da cantautrice col suo ‘melting pop’ : “Sogno Sanremo - ma al momento giusto” : Tra le firme più interessanti del panorama italiano contemporaneo, Federica Abbate ha debuttato quest'autunno anche come cantautrice lanciando i singoli Fiori sui balconi e A me ci pensi mai, i primi brani nati dalla collaborazione con Carosello Records in vista della pubblicazione di un album di inediti. https://youtu.be/Uq4u4MxDCJM Giovanissima e talentuosa, questa cantautrice classe 1991 è già considerata una "penna di platino" per i ...