Facebook | quali errori si dovrebbero risolvere nel 2018? Tutti i dettagli

Il Pd accusa : “Di Maio chiarisca su quei siti di disinformazione”. A quali personaggi portano le impronte su Facebook : Alcuni siti e pagine Facebook pro M5S, alacri nel diffondere disinformazione e campagne di demonizzazione virali, presentano un evidente coordinamento nei post, e sono gestiti, sì, da personaggi privi di cariche ufficiali, che però risultano più volte taggati su Facebook da profili ufficiali del Movimento, a partire da quello di Luigi Di Maio. Sono...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia conquista Facebook con oltre 94.000 visualizzazioni! : Sono arrivati tre punti pesantissimi per la Nazionale di Calcio femminile nella trasferta di Estoril (Portogallo) nel quarto incontro delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre impostesi 1-0 contro le lusitane, grazie ad una rete di pregevolissima fattura di Daniela Sabatino, sono riuscite a centrare il bersaglio grosso non senza soffrire. Una partita in puro stile italico, con grande applicazione difensiva e spirito di ...

Alle 18 la Nazionale femminile gioca contro il Portogallo nelle qualificazioni ai Mondiali : è in diretta su Facebook : L'Italia non partecipa a un Mondiale dal 1999: a cinque partite dal termine delle qualificazioni però è prima con il Belgio The post Alle 18 la Nazionale femminile gioca contro il Portogallo nelle qualificazioni ai Mondiali: è in diretta su Facebook appeared first on Il Post.

La Marina libica su Facebook : "Stiamo recuperando cadaveri di migranti divorati dagli squali" : "cadaveri divorati dagli squali durante le operazioni di salvataggio": è la didascalia che la pagina Facebook della Marina libica ha associato a un'immagine di un sacco bianco con, evidentemente, un corpo all'interno mentre viene sollevato a bordo di una motovedetta.Una foto all'interno mostra una decina di questi sacchi distesi a terra. I corpi in mare sono "decine", riferisce un altro post.Una barca che trasportava oltre 100 migranti ...