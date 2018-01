Fabio Fazio e il cachet di Hamilton | 150mila euro per 25 minuti di intervista

Fabio Fazio - la vergogna terminale : quanto ha pagato la Rai al minuto per avere Lewis Hamilton a Che tempo che fa : La presenza di Hamilton somigliava a una esclusiva, perché dopo il quarto Mondiale vinto l'inglese aveva staccato con il mondo dei motori e aveva anche rifiutato una presenza sulla Bbc . Raiuno però ...

Maneskin Fabio Fazio indossa la pelliccia di Damiano lui si emoziona : Disco di platino per i M?neskin a “Che Tempo che Fa”. Il gruppo rivelazione di X Factor ha cantato la hit “Chosen” e subito dopo ha ricevuto dalle mani di Fabio Fazio l’ambito premio. E i social sono letteralmente impazziti. È Carlo Verdone a presentare la band e a far loro i complimenti: «In un punto mi hanno ricordato i Led Zeppelin. C’è sostanza in loro». Damiano, completo leopardato e faccia scolpita, emozionato commenta: ...

Fabio Fazio - Che fuori tempo che fa : nuovo flop - share al 14 - 1 per cento : Il botto del 2018 si esaurisce alla prima puntata per Fabio Fazio e Che tempo che fa . Nella puntata di lunedì sera di Che fuori tempo che fa si ritorna subito ai livelli di share dell'anno precedente,...

Elezioni - la Commissione di Vigilanza Rai approva il regolamento sulla par condicio : salvi Bruno Vespa e Fabio Fazio : Via libera della Commissione di Vigilanza Rai al regolamento sulla par condicio in vista delle Elezioni del 4 marzo. Gli emendamenti del Movimento 5 Stelle, che avrebbero escluso dalla campagna elettorale Bruno Vespa e Fabio Fazio, sono stati respinti.Nello specifico, gli emendamenti del M5S chiedevano di impedire a programmi di infotainment, come quelli di Vespa e Fazio, di fare informazione per la campagna elettorale. Bocciato anche un ...

Fabio Fazio - Bruno Vespa rischia di non andare in onda in campagna elettorale : oggi si decide sulla par condicio : Per colpa di Fabio Fazio però il giornalista Rai rischia seriamente di doversi occupare di qualsiasi tema tranne che di politica per le prossime otto settimane. oggi la Commissione di Vigilanza Rai ...

GRETA SCARANO / Ospite nel programma di Fabio Fazio con Valerio Mastrandrea - foto (Che fuori tempo che fa) : GRETA SCARANO, presto su Rai Tre con la fiction dal titolo "La linea verticale", sarà Ospite di Fabio Fazio a "Che fuori tempo che fa". Appuntamento su Rai Uno alle 23.30.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:03:00 GMT)

Ascolti tv del 7 gennaio/ Che tempo che fa e Fabio Fazio vincono facile su Victoria e Non è l'Arena : Ottimo debutto di Non è l'Arena su La7 con Massimo Giletti e vittoria facile di Fabio Fazio su Rai1 con zero competitor pronti a rubare qualche punto in Ascolti.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:59:00 GMT)

Fabio Fazio e Che tempo che fa - share al 18 - 2% per l'intervista inginocchiata a Paolo Gentiloni : l'intervista addomesticata e inginocchiata a Paolo Gentiloni paga. Già, perché Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa riprendono alla grande l'anno televisivo: gli ascolti della puntata di domenica ...

Matteo Salvini e la minaccia a Fabio Fazio : 'Ci ricorderemo di lui quando saremo al governo' : Matteo Salvini furioso con Fabio Fazio reo, a suo dire, di non dare spazio e voce alla Lega alla trasmissione di Rai1 Che tempo che fa : 'Ci ricorderemo di lui e della sua correttezza...'. 'Niente. ...

Paolo Gentiloni da Fabio Fazio : 'Abolire il canone Rai? Meglio allargare le esenzioni. L'Italia non giochi al rischiatutto' : Paolo Gentiloni , in studio da Fabio Fazio, fa campagna elettorale per il Pd. Il premier - che forse, un giorno, potrebbe ancora essere premier si mostra speranzoso: 'Credo che il Pd possa essere il ...

Rai - strapagano Fabio Fazio e mettono alla porta 400 maestranze : il super-piano di prepensionamenti : In Rai lo chiamano 'piano di efficientamento e razionalizzazione dei costi '. In soldoni si tratta di tagli, di prepensionamenti. Come spiega Repubblica , infatti, Viale Mazzini incentiverà l'uscita ...

Fabio Fazio - Che tempo che fa : Max Pezzali entra nel cast. Resterà un 'mito'? : Per far fronte alla crisi di ascolti e all' addio di Fabio De Luigi , Fabio Fazio corre ai ripari e rimette mano al cast di Che tempo che fa . Per il ritorno dalla pausa natalizia, infatti, entra come ...

Paolo Fox/ Pronto per un nuovo oroscopo anche da Fabio Fazio? (Che tempo che fa) : Paolo Fox, il popolare astrologo per la prima volta ospite di Fabio Fazio nella nuova puntata di Che tempo che fa: spazio solo all'oroscopo o anche alla vita privata?(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:03:00 GMT)

Fabio Fazio - scandalo a Che tempo che fa : ospita Paolo Gentiloni - così riesce ad aggirare la par-condicio : Fabio Fazio inizierà il 2018 di Che tempo che fa con un ospite d'eccezione, Paolo Gentiloni . Tempismo perfetto - come fa notare Dagospia - per aggirare la par-condicio . Già, perché a breve il regime ...