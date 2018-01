Equitalia | cartella esattoriale invalidata se inviata all' indirizzo errato

: Cartella di Equitalia nulla: ecco quando si può non pagare - webnauta5_9 : Cartella di Equitalia nulla: ecco quando si può non pagare - CiaGiorgio : RT @diMartedi: #Salvini su #Equitalia: "La nostra proposta di pace fiscale riguarda milioni di italiani. Funzionerebbe così: per chiudere l… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Un giudice di pace di Rovigo ha negli scorsi giorni emanato una sentenza in tribunale, dove ha annunciato che le cartelle esattoriali disono invalidate se quest'ultime sono state spedite ad undiverso da quello esatto. Siache tutte le altre società che si occupano di riscossione crediti devono dunque stare molto attenti nell'atto della spedizione delle loro cartelle. La sentenza che piace ai cittadini Se la sentenza ha fatto sicuramente piacere ai cittadini, la stessa cosa non si può però dire di, che se per caso sbagliasse l'delle proprie cartelle sarà costretta a pagare tutte le spese legali. Tale sentenza è stata emanata negli scorsi giorni, quando un cittadino ha vinto un ricorso per unache lo obbligava a pagare una somma di denaro comprensiva di tasse per il ritardo del pagamento. Peccato però che tale cittadino non ...