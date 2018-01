Embraco (Whirlpool) licenzia 500 operai

: RT @fattoquotidiano: Embraco, l’azienda del gruppo Whirlpool licenzia quasi 500 lavoratori a Riva di Chieri… - Grace_1207 : RT @fattoquotidiano: Embraco, l’azienda del gruppo Whirlpool licenzia quasi 500 lavoratori a Riva di Chieri… - infoiteconomia : Torino, Embraco (azienda del gruppo Whirlpool) licenzia 497 operai su 537 (Fanpage) - infoiteconomia : La Whirlpool fa chiudere la Embraco: licenziamento per 500 lavoratori (Today) - LukeScuba : RT @fattoquotidiano: Embraco, l’azienda del gruppo Whirlpool licenzia quasi 500 lavoratori a Riva di Chieri… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Azienda del gruppo Whirlpool licenzia 500 lavoratori. Mobilità collettiva nello stabilimento di Riva di Chieri - https://… -

La societàdel gruppoha annunciato il ricorso aimenti collettivi per 497 lavoratori su 537dello stabilimento di Riva di Chieri (Torino). Lo rendono noto Uilm e Fiom, spiegando che, a ottobre,aveva annunciato di voler ridurre la produzione torinese di compressori per frigoriferi, delocalizzando in altri stabilimenti. "Tale scelta ha reso impossibile l'utilizzo di contratti di solidarietà applicati fino all'autunno e,se confermata,porterà alla chiusura", dicono i sindacati.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)