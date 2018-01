Elsa Fornero | ' Berlusconi invecchiando è più saggio Non è come Salvini | sa cosa si può

Elsa Fornero : "Voto Emma Bonino". L'annuncio dell'ex ministra che promuove Silvio Berlusconi : "È diventato più saggio" : "Io a oggi sarei intenzionata a votare Emma Bonino". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero , ad Agorà, su Rai 3. Preferirebbe quindi che Emma Bonino andasse in alleanza col Pd? "Sì, io sono una grande sostenitrice, diciamo che ho avuto molte delusioni dal Partito democratico, ma abbiamo delusioni da tanti e sarei contenta di avere un governo come il Gentiloni che abbiamo avuto".L'ex ministra ha parlato anche di Silvio ...

Elsa Fornero : "Da Matteo Salvini campagne squadriste contro di me" : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero , contro il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini . "Io non ho mai sentito dal segretario della Lega un discorso costruttivo - afferma a diMartedì , ma sempre discorsi distruttivi oppure delle facilonerie tipo riduciamo la tassazione al 15%, che tutti sanno essere irrealizzabile". Fornero continua: "Gli attacchi personali dimostrano solo la sua meschinità e non sto a ricordare quelle ...

Elsa Fornero : 'Matteo Salvini paranoico - la riforma non si può abolire' : La legge Fornero non si può abrogare ma correggere e Salvini su questo temo dimostra 'una paranoia '. L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha contrattaccato il leader della Lega che ha promesso che ...

Elsa Fornero a Radio1 Rai : "La mia riforma delle pensioni? E' migliorabile. Salvini? Paranoico" : L'ex ministro parla a Radio Anch'io: "La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Berlusconi sa che la legge Fornero dal punto di vista finanziario non si può abolire se il paese non si vuole suicidare"