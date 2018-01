Elezioni italiane | la Russia potrebbe interferire con il voto

Il rapporto dei democratici Usa : “Rischio interferenze russe nelle Elezioni italiane” : Con il voto del 4 marzo, «l’Italia potrebbe essere un bersaglio delle interferenze elettorali del Cremlino, che probabilmente tenterà di promuovere i partiti che sono contro il rinnovo delle sanzioni Ue per l’aggressione russa in Ucraina». È quanto si legge in un capitolo dedicato all’Italia del rapporto presentato da Ben Cardin, capogruppo democra...

Elezioni politiche italiane : gli scenari e impatti sui mercati - UBS : UBS ha fornito uno studio sulle prossime Elezioni politiche italiane che si terranno il 4 marzo 2018 . In particolare, secondo Matteo Ramenghi , Chief Investment Officer UBS WM Italy, il risultato è, ...

Elezioni italiane - Nafta e riforma fiscale Usa : ecco i momenti chiave per i mercati del 2018 : Dal documento emerge la posizione del Partito, lo stato dell'economia asiatica e le posizioni per il futuro. APRILE Kuroda termina il mandato alla Bank of Japan. Come Draghi per la Bce, ha percorso ...

Lega e M5s spaventano il mondo Elezioni italiane spettro per l'Ue "Si teme la deriva populista" : L'Europa teme il laboratorio politico-populista di Lega e M5s e spera in una grande coalizione tra moderati, ovvero tra FI, PD e i piccoli partiti del Centro Segui su affaritaliani.it

La Fed non turba i mercati - le Elezioni italiane scuotono Btp e banche : Il secondario italiano ha guidato il ribasso dei titoli di Stato europei, in attesa degli esiti delle riunioni di politica monetaria delle banche centrali e delle aste spagnole di stamane. Il ...

Boldrini : "Elezioni italiane a rischio fake news" : La presidente della Camera torna sul rapporto tra informazione e falsi: "Ho lanciato l'appello 'Basta bufale' e chiedo a tutti gli italiani di sottoscriverlo"

Fake news - Maks Czuperski 'La Russia è una minaccia anche per le Elezioni italiane' : 'L'Italia è in pericolo, come tutti gli altri paesi, e chi pensa il contrario vive nel mondo dei sogni' spiega.

Elezioni politiche italiane 2018 : i sondaggi : Ragioniamo sui sondaggi e le previsioni sui risultati delle prossime Elezioni politiche , che si terranno nella primavera del 2018. Per valutare le varie rilevazioni percentuali delle intenzioni di ...