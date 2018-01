: Elezioni, Feltri avverte Paragone: “Lui ha cambiato parrocchia, noi no. Se vuole rimanere a Libero non si occupi di… - Cascavel47 : Elezioni, Feltri avverte Paragone: “Lui ha cambiato parrocchia, noi no. Se vuole rimanere a Libero non si occupi di… - gianpet1 : RT @SoniaGrotto: Feltri, siluro contro Vaticano e vescovi: 'Parlano di elezioni? Ecco a cosa dovrebbero pensare'. Affondati / Guarda https:… - MMedifocus : Vaticano, Vittorio Feltri contro i vescovi: "Perché non vi preoccupate dei giovani?" - BililloB : RT @SoniaGrotto: Feltri, siluro contro Vaticano e vescovi: 'Parlano di elezioni? Ecco a cosa dovrebbero pensare'. Affondati / Guarda https:… - ferroice40 : Feltri, siluro contro Vaticano e vescovi: 'Parlano di elezioni? Ecco a cosa dovrebbero pensare'. Affondati / Guarda -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) “Dovrà occuparsi di altro serestare a Libero e candidarsi per i 5stelle. Che scriva di calcio o di televisione ma non di politica“. Lo ha detto Vittoriodirettore di Libero commentando negli studi della trasmissione Siamo italiani (condotta da Roberto Poletti) la notizia della candidatura di Gianluigi, suo giornalista, per il Movimento cinque stelle. “Io quando lo assunsi – dice– era direttore alla Padania, che era un giornale vicino al centro destra. Ora – conclude il direttore di Libero – sehanoi non lo abbiamo fatto”. L'articolo: “Lui ha, noi no. Sea Libero non si occupi di politica” proviene da Il Fatto Quotidiano.