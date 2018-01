Elezioni 2018 | Salvini | Aboliremo l' obbligo dei vaccini

Salvini : "Via l'obbligo vaccini" Duello Silvio-Renzi sul Jobs Act Elezioni 2018 - le nuove promesse : Dal lavoro al fisco. Il Duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. L'ex Cavaliere annuncia che cancellerà il Jobs Act e il leader del Pd Segui su affaritaliani.it

Elezioni regionali Lazio 2018 : quando si vota - tutte le liste e i candidati : Elezioni regionali nel Lazio il 4 marzo 2018, in contemporanea con le Elezioni politiche: i cittadini residenti nel...

Elezioni 2018 - la ridicola campagna elettorale degli anti-Spelacchio : Gli effetti mirabolanti del Rosatellum si stanno dispiegando ogni giorno di più e se solo l’altroieri assistevamo alle scaramucce singolarmente patetiche tra Pd e Radicali dopo l’Epifania sono stati i Re Magi di Arcore, secondo la definizione di Mentana, che sotto il sontuoso anti-Spelacchio del padrone di casa o meglio del padrone tout court si sono platealmente ricongiunti nella consapevolezza di “essere chiamati ancora una ...

Elezioni 4 marzo 2018 : due bandi per il trasporto di materiale : In occasione delle prossime consultazioni elettorali del 4 marzo 2018. sono stati indetti dalla Direzione Servizi di Pubblica Utilità – Autoparco di Roma due bandi di gara riguardanti il trasporto del materiale elettorale. Il termine per il ricevimento delle offerte è…Continua a leggere →

Luigi Di Maio - M5s/ Elezioni politiche 2018 : "Euro? No - non si deve uscire" (Porta a Porta) : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018, ospite di Porta a Porta oggi martedì 9 gennaio 2018(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Elezioni 2018 - Di Maio : "Candidati esterni? Noi aperti - ci rafforzano" : Roma, 9 gennaio 2018 - Luigi Di Maio a ruota libera durante la trasmissione Porta a Porta che andrà in onda stasera. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle parte dal tema dei candidati esterni. "...

Elezioni 2018 - Brunetta : a giorni programma di coalizione del centrodestra : "Un programma per far ripartire l' Italia , uno shock fiscale per rilanciare la nostra economia. - assicura - Il tutto con grande credibilità e con senso di responsabilità rispetto ai conti pubblici .

Elezioni Politiche 2018 - via alla Par Condicio : cos'è e come funziona : Le Elezioni Politiche del 2018 si avvicinano sempre di più. Decisa la data ufficiale per il voto, che sarà il 4 marzo, i vari partiti hanno già...

Elezioni 2018 - toni da rissa - alleanze e tradimenti : Prima gli screzi sul programma, con le divergenze su questioni come l'economia e lo ius soli. Poi, all'avvicinarsi delle urne, è partito il testa a testa per la leadership tra l'anziano ex premier e ...

Elezioni 2018 - toni da rissa - alleanze e tradimenti : Fino a che punto può spingersi la lotta interna a una coalizione a sole sette settimane dalle Elezioni 2018? Nell’epoca dei reality show, dei drammi in diretta e degli amori, anche la politica si adegua offrendo due modelli simili per litigiosità, ma radicalmente opposti negli esiti: si può convivere a forza in vista dell’obiettivo comune, oppure ci si può autodistruggere, lasciando campo libero agli avversari. I due esempi in questione sono ...

Elezioni 2018 - la carta Maroni scuote l'alleanza. Salvini infuriato sospetta l'inciucio : Soprattutto, però, la mossa di Maroni rischia di complicargli la vita politica dopo il 4 marzo. Un colpo basso, lo definisce con i fedelissimi, un fuoco amico esploso quando meno se lo aspettava. Poi ...

Sondaggi politici/ Elezioni 2018 - Prodi meglio di Renzi? Ma con un ‘nuovo’ Ulivo non si vince : Sondaggi politici Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: Prodi meglio di Renzi? Il nuovo Ulivo ad oggi però non vincerebbe, tutte le analisi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 01:19:00 GMT)

Elezioni 2018 - proposte accattivanti o promesse irrealizzabili? : Tanti programmi su redditi, pensioni e imposte varie - cancellazione del canone Rai, reddito di cittadinanza, abolizione legge Fornero, aumento pensioni minime - con un piccolo inconveniente: le ...

Elezioni Regionali Lombardia 2018 : quando si vota - tutte le liste e i candidati : Come ufficializzato di recente dal ministero dell'Interno, le Elezioni Regionali del 2018 in Lombardia si effettueranno nello stesso giorno delle Elezioni...