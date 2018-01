Eclipse Cross | il Suv forte di casa Mitsubishi

Eclipse Cross - il suv coupè di Mitsubishi : Ford Ecosport, evoluzione del suv compatto - scopri Il cambio automatico cvt con sport mode e 8 marce, migliorato nella risposta, è l'abbinamento perfetto per questa vettura certamente destinata a ...

MITSUBISHI - Una nuova eclissi da oggi visibile in Italia : arriva Eclipse Cross GUARDA FOTO E VIDEO - il nuovo Suv Coupè : ... lontana dai luoghi comuni e dialoga con chi sceglie di GUARDA re il mondo dalla propria, personale prospettiva per intraprendere percorsi alternativi. Una visione riassunta nel payoff di campagna: ...

Mitsubishi Eclipse Cross - Con la nuova Suv sulla neve - VIDEO : L'avevamo già guidata sulle strade assolate della Spagna. Ora, la Mitsubishi ci ha fatto guidare sulle strade innevate di Courmayeur, in Valle d'Aosta, la nuova Eclipse Cross, la Suv di segmento C che richiama le forme della coupé anni 80. Già in vendita. La Suv, che è già nelle concessionarie con un prezzo di attacco di 24.950 euro, è disponibile con il solo motore 1.5 turbobenzina da 163 CV, abbinabile al cambio manuale o all'automatico Cvt. ...