Ecco il piano di Renzi per provare a contare anche con una débâcle

Incubo Rigopiano a Sestriere - Ecco le incredibili immagini del condominio travolto dalla valanga [FOTO] : 1/8 ...

Calciomercato Juventus : Ozil - Ecco il piano : L’occasione è ghiotta, le possibilità di arrivarci non moltissime ma un tentativo verrà fatto. Mesut Ozil è al momento uno dei pezzi più pregiati del futuro: il mercato della Juventus, per forza di cose, passerà anche da lui. Il calciatore tedesco in forza all’Arsenal, infatti, ha una situazione contrattuale assai interessante e, dopo il mancato trasferimento al Manchester United dell’estate scorsa, è sempre più lontana ...

Maroni a Palazzo Chigi? Ecco il piano La chiave è il Centrodestra a quattro : Un piano perfetto. Quasi diabolico. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti leghiste qualificate, Roberto Maroni sta giocando una vera e propria "partita a poker". Obiettivo tornare a Roma, dopo le elezioni politiche, con un ruolo di primo piano nel prossimo governo... Segui su affaritaliani.it

Capodanno in piazza Ecco il piano sicurezza : Capodanno in piazza ecco il piano sicurezza. Capodanno in piazza Tutto è pronto per festeggiare la notte di San Silvestro in piazza Campidoglio. Dopo tanti anni, infatti, Settimo ripropone la festa in ...

Capodanno - Ecco il piano sicurezza : a Roma 20 varchi col metal detector : A due giorni da San Silvestro si definiscono le misure di sicurezza nelle città. A Roma ci saranno venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali eventi della notte di Capodanno

Pir : il 2017 è l'anno dei Piano Individuali di Risparmio. Ecco il bilancio : Advise Only Effetti sull'economia reale : il fiume di retorica speso per sottolineare l'effetto PIR sull'economia fa sembrare le cascate del Niagara un ruscello di campagna. Altrettanto forte è stata ...

Milano. Morosità pregressa nelle case popolari : Ecco il piano di rientro : Palazzo Marino va incontro alle famiglie milanesi che sono in condizione di Morosità pregressa nelle case popolari del Comune gestite da MM. Il piano di rientro prevede fino a 120 rate viene esteso anche alla bollettazione straordinaria 2017, quella relativa…Continua a leggere →

Neve a Roma : Ecco il piano Raggi : Roma vicina allo zero: le temperature minime di queste ultime ore stanno portando nella Capitale aria da Neve. Un ‘grande freddo’ per contrastare il quale, già dai giorni scorsi, il Comune ha emesso un’ordinanza con le disposizioni di emergenza della sindaca Virginia Raggi. Il provvedimento 189 – con le “Disposizioni di emergenza in caso di caduta Neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo ...

Profughi al lavoro - Ecco il piano di Minniti : «E nelle moschee solo prediche in italiano» : «Un'idea straordinaria che mette in relazione l'accoglienza con la possibilità di colmare il tempo e il vuoto dell'attesa per chi richiede asilo in Italia. Non voglio...

Giro d'Italia - Nibali no - Aru ni e Froome? Ecco l'eventuale piano B del team Sky : Chris Froome verrà squalificato? Caso Froome, il piano B del team Sky in caso di squalifica Il caso Froome è balzato alla cronaca del ciclismo in queste ultime settimane. Se il corridore dovesse ...

Ecco un piano per rivitalizzare l'integrazione in Europa : Dopo anni di crisi multiple, è chiaro a tutti che l'Unione europea debba puntare a rivitalizzare il proprio progetto d'integrazione. Il problema è come farlo. In un momento storico di prevedibile imprevedibilità, in cui l'unica certezza è proprio l'assenza di qualsiasi punto fermo, il futuro europeo potrebbe essere fortemente compromesso da tentativi di stravolgere completamente la natura delle istituzioni comuni - ...