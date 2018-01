Ecco forse una foto del satellite segreto Zuma prima della sua scomparsa

Maria De Filippi - novità in tv : 'Ecco il nuovo Amici. Temptation island Vip pronto per l'estate forse con la Ventura' : MILANO - 'Il serale di ' Amici ', a differenza degli anni passati, andrà in onda in diretta. Sto riflettendo sul ruolo forse troppo centrale dei direttori artistici'. #Amici17 ti fa volare! @...

Maria De Filippi - novità in tv : 'Ecco il nuovo Amici. Temptation island Vip pronto per l'estate forse con la Ventura' : MILANO - 'Il serale di ' Amici ', a differenza degli anni passati, andrà in onda in diretta. Sto riflettendo sul ruolo forse troppo centrale dei direttori artistici'. #Amici17 ti fa volare! @...

La modifica del Dna forse salverà delle vite - ma Ecco i rischi dietro l'angolo : Essere riusciti per la prima volta a tagliare un pezzetto di Dna per raggiungere un gene correttivo su una persona in carne e ossa è una buona notizia, ma l'editing genetico comporta dei rischi. Il ...