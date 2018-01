E il Parlamento assume ancora con novità sugli stipendi

: #3gennaio 1925: Mussolini pronuncia in Parlamento il discorso con cui si assume la responsabilità dei fatti accadu… - ricci_davide77 : #3gennaio 1925: Mussolini pronuncia in Parlamento il discorso con cui si assume la responsabilità dei fatti accadu… -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Si aprono di nuovo le porte delper chi aspira a lavorare tra Camera e Senato. Quest' anno, infatti, i due rami delavvieranno quello che viene chiamato "ruolo unico", ovvero l'unificazione dei dipendenti che fino ad oggi erano divisi tra Palazzo Madama e Montecitorio, generando doppioni nei dirigenti, negli strumenti utilizzati (computer, biblioteche, ...) e via dicendo. Producendo il raddoppio dei costi.Non solo tagli, però. Perché secondo quanto scrive il Messaggero, Camera e Senato sono pronte ad aprire a nuove assunzioni. Per la precisione circa 100-150 assunzioni. Non poche, considerando che è dal 2003 che non succedeva e che negli ultimi anni il personale è sempre diminuito (a Montecitorio si è passati da 1.856 unità a 1.100). Le assunzioni dovrebbero riguardare tutte le categorie dei dipendenti, dai consiglieri ai centralinisti, ...