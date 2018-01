Dopo il terremoto la ricostruzione impossibile | nel mirino chiunque decida Come a Norcia

Terremoto in Belice : faglia ancora attiva Dopo 50 anni : Le immagini satellitari e l’analisi dei dati geodetici confermano che c’è ancora una faglia attiva nel Belice: gli esperti osservano da tempo piccole fratture, sollevamenti del terreno e altre anomalie lungo una linea che da Castelvetrano conduce a Campobello di Mazara, tocca Capo Granitola e si allunga fino a mare. I ricercatori dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) di Catania e delle universita’ di ...

28 Dicembre 1908 - quando le celebrazioni non servono a nulla : il terremoto-tsunami nello Stretto e due città che Dopo 109 anni sprofondano nell’ignoranza del fatalismo : 1/14 ...

Dopo il terremoto : quattro storie di rinascita della Valnerina Umbra : "Restart. Comunità resistenti" è un progetto finanziato dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria per raccontare la vita dei “montanari” di...

Centro Italia - secondo Natale Dopo il terremoto. Tra chi vive su ruote e chi è a disagio nelle casette (consegnate al 40%) : È arrivato il secondo inverno dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, ma solo il 40% delle Soluzioni Abitative di Emergenza sono state recapitate ai sindaci dei cinquanta comuni che ne hanno fatto richiesta, nonostante la consegna fosse inizialmente prevista entro sette mesi dalla data del sisma, ovvero entro lo scorso marzo. Tra chi non ha ancora ricevuto la casetta c’è Elvira, che ha perso l’agibilità della sua ...

Accumoli - primo Natale nelle casette Dopo il terremoto : 'Ma qui siamo senza caldaie' : Dal nostro inviato Accumoli Una caldaia funzionante, un rubinetto intatto, una magia contro l'umidità, la maniglia di una porta, un lavoro. Utilità, rimedi: nella lista a Babbo Natale degli sfollati ...

Vive da 37 anni in un container Dopo il terremoto nell'Irpinia : Vivere in un container non è facile. Farlo per trentasette anni è qualcosa di incredibile. Eppure è questo il destino che è toccato alla signora Lucia Senatore, 87 anni, terremotata dell'Irpinia. Quest'anno trascorrerà il 37° Natale in una casa di lamiera in un campo sfollati di Cava de' Tirreni (Salerno). A raccontare la sua storia è un articolo del quotidiano La Stampa. La signora oltre all'età avanzata non gode di ...

Il Natale ad Ischia Dopo il terremoto [GALLERY] : 1/37 LaPresse/Alessandro Pone ...

Nella sesta puntata de 'Non è l'Arena' - su La7 - gli scandali del Dopo terremoto : ... sotto accusa per la sua gestione della scuola -Diritto e Scienza- che forma studenti in giurisprudenza per il concorso in magistratura. Rosa Calvi, una delle giovani allieve del corso, racconterà ...

16 dicembre 1857-2017 - 160 anni Dopo il terremoto in Val d’Agri : fra persistenze e resilienza - anche l’INGV partecipa all’iniziativa : Dal 15 al 17 dicembre l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) collabora all’iniziativa intitolata “16 dicembre 1857 – 2017. 160 anni dopo il terremoto in Val d’Agri fra persistenze e resilienza” che si tiene nei comuni dell’Alta Val d’Agri (15 dicembre: Grumento Nova, Castello Sanseverino, Largo Umberto I; 16 dicembre: Viggiano, Hotel dell’Arpa, Sala Giovanni Paolo II, Largo Papa Giovanni Paolo II; 17 dicembre escursione: ...

Cida - competenze manageriali per aiutare aziende umbre Dopo il terremoto : I danni economici lasciati dal terremoto sono stati ricordati da Luca Ferrucci, docente presso la facoltà di Economia dell'Università di Perugia: 'Le 110 imprese monitorate nell'area di Norcia e ...

Higo Bank - Dopo il terremoto Kumamoto tornerà 'meglio di prima' con la 'ricostruzione creativa' : ... ma proprio come banca locale, dobbiamo aiutare la crescita dell'economia locale- spiega l'ad Higo Bank- e pensiamo di accelerare la creazione del valore del territorio tramite i new business che ...

Dopo-terremoto : correggere il tiro? Da un anno si sbaglia il bersaglio : Ma quante volte dobbiamo "aggiustare il tiro" per fare centro nelle azioni di ricostruzione dopo il terremoto? Sabato scorso a Treia, provincia di Macerata, la domanda è risuonata più volte. La Fondazione Symbola, animata da Ermete Realacci, ha avuto il merito di raccogliere amministratori locali, parlamentari, studiosi di economia e del territorio nelle ore che precedono l'approvazione della legge di Bilancio, che dovrà ...

Terremoto Amatrice : confermata la sicurezza delle dighe Dopo il sisma : “A seguito dell’evento sismico che si è verificato alle ore 00.34 di magnitudo 4.0 tra Rieti e l’Aquila, Enel ha avviato tutte le verifiche sulle dighe presenti nell’area coinvolta. I controlli visivi effettuati – si spiega in una nota – hanno già confermato la sicurezza delle opere mentre sono in corso le verifiche strumentali previste“.”I controlli proseguiranno nelle prossime ore mantenendo la ...

L'ottimismo dei bambini Dopo il terremoto - il 94% immagina un futuro migliore : Far riemergere i vissuti dal mondo interno per elaborare, tramite i racconti e i giochi, gli incubi, le angosce e tutto ciò che di negativo il bambino ha cercato di negare per non essere costretto a ...