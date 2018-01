Dopo 12 anni un giocatore della Francia ha svelato di chi fu la colpa dell'espulsione di Zidane contro l'Italia : L'espulsione di Zinedine Zidane nella sua ultima partita in nazionale, la finale di Berlino vinta dall'Italia nel 2006, fu colpa di Sylvain Wiltord, che mise fuori il pallone indicando cosa stava succedendo nell'altra metà campo: questa la ricostruzione dei fatti, a quasi 12 anni di distanza, da parte del difensore Willy Sagnol, che era in campo quel giorno.Ospite della trasmissione Le Vestiaire (Lo spogliatoio) su SFR Sport 1, Sagnol ha ...

Terremoto in Belice : faglia ancora attiva Dopo 50 anni : Le immagini satellitari e l'analisi dei dati geodetici confermano che c'è ancora una faglia attiva nel Belice: gli esperti osservano da tempo piccole fratture, sollevamenti del terreno e altre anomalie lungo una linea che da Castelvetrano conduce a Campobello di Mazara, tocca Capo Granitola e si allunga fino a mare. I ricercatori dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) di Catania e delle universita' di ...

Winston - il gatto che è tornato a casa Dopo 15 anni : Il gatto Winston torna a casa dopo 15 anni di vita vagabonda. Benché non sia infrequente il ritorno a casa di animali domestici "dispersi", Winston lasciò il tetto familiare in Cornovaglia nel 2002, circa sei mesi dopo che la proprietaria Janet Barnes aveva iniziato a vivere col nuovo marito. Secondo quanto riferisce il Telegraph, la coppia ritiene che fu il cambiamento di situazione, coi figli adolescenti della coppia, senza contare ...

"Tregua olimpica" tra le 2 Coree che tornano a parlarsi : riattivata Dopo 2 anni la "linea rossa" : La Corea del Sud sta valutando la possibilità di sospendere l'applicazione delle sue sanzioni unilaterali nei confronti della Corea del Nord durante le Olimpiadi invernali di PyeongChang, che si terranno tra il 9 e 25 febbraio, per consentire alla delegazione di Pyongyang di recarsi all'evento

Dopo cinque anni riapre la scuola media Vaccari di Pontedellolio

Gianni Nazzaro / Salvo Dopo un tragico incidente : "Ho sentito la mano di Gesù sulla testa" (S'è fatta notte) : Gianni Nazzaro ha vissuto una vita travagliata e ricca di episodi spiacevoli, che racconterà al programma televisivo "S'è fatta notte", su Rai uno.

Divide di Ed Sheeran è l'album più venduto in Italia nel 2017 : un artista internazionale torna in vetta Dopo 17 anni : Shape of you, inoltre, è il brano più ascoltato di tutti i tempi con oltre 1,4 miliardi di streaming. La musica di Ed Sheeran è stata ascoltata oltre 6.3 miliardi di volte. Per quanto riguarda il ...

Divide di Ed Sheeran è l’album più venduto in Italia nel 2017 - un artista internazionale in vetta Dopo 17 anni : Divide di Ed Sheeran è l'album più venduto in Italia nel 2017. Il traguardo appena raggiunto dall'artista inglese è un vero e proprio record: erano 17 anni che un artista internazionale mancava la vetta della classifica Italiana. Ed Sheeran è l'artista dei record e l'Italia ha già dimostrato di non essere immune al fascino della sua musica. L'album Divide (÷) è il più venduto dello scorso anno in Italia e riporta la posizione numero 1 in ...

Rifiuti - così abbiamo normalizzato Roma Dopo anni di disastri : di Pinuccia Montanari, Assessore all'Ambiente di Roma A Roma il sistema di raccolta ha tenuto, pur di fronte all'impennata di produzione dei Rifiuti del periodo natalizio. Siamo intervenuti riportando le situazioni di criticità alla normalità. Le polemiche non ci interessano e soprattutto non interessano ai cittadini. Le dichiarazioni di politici e rappresentanti delle istituzioni, del tipo "abbiamo salvato Roma invasa dai Rifiuti", fanno ...

Incidente sulla Milano-Meda - Greta muore a 18 anni : l'auto è carambolata contro il guardrail Dopo uno schianto - feriti 3 ragazzi : Terrificante Incidente stradale sabato notte lungo la Statale 35 Milano-Meda in direzione Como tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Una ragazza di 18 anni, Greta Dicorato,...

Elezioni - Fratoianni (LeU) : "Alleanza con M5S? Vedremo Dopo voto" : "Il giorno dopo le Elezioni verificheremo programmi e rapporti di forza, discuteremo nel merito come sempre. Quello che ci interessa pero' è il nostro programma, la nostra proposta politica". Lo ha dichiarato l'esponente di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni, arrivando all'hotel Ergife di Roma, dove è in corso l'assemblea nazionale di Leu.

Il cantiere infinito di Crevoladossola : Dopo 13 anni non si vede la conclusione : dopo 13 anni continua a rimanere incompiuta a Crevoladossola l'opera nata per diventare un palazzetto dello sport da 500 posti. Uno scheletro che si sono passate di mano in mano le ultime tre amministrazioni e che ancora risulta essere solo fondamenta, muri portanti e poco altro. Ora sono in corso le ...

Belice - 50 anni anni Dopo cerimonia con Mattarella : La tragedia del terremoto rivivrà anche attraverso numerose mostre fotografiche, la prima delle quali sarà inaugurata il 12 gennaio a Chiusa Sclafani, ed ad alcuni spettacoli teatrali. In particolare ...

Omicidio Mattarella - 38 anni Dopo le targhe dei Nar sono scomparse. Grasso : "Fu convergenza d'interessi" : C'è chi rilancia l'ipotesi di riaprire le indagini. Chi vorrebbe addirittura costituire una commissione parlamentare d'inchiesta per indagarci sopra. E chi coglie l'occasione per proporre persino una riforma della commissione Antimafia. È quasi un escamotage politico giudiziario l'anniversario numero 38 dell'Omicidio di Piersanti Mattarella. Il presidente della Regione Siciliana, fratello dell'attuale ...