La Notte del Liceo classico Marzolla contro la violenza sulle Donne : BRINDISI - Torna per la quarta volta Classic@mente, la Notte del Liceo classico Marzolla di Brindisi, e questa volta la manifestazione che si svolgerà venerdì 12 gennaio dalle 17 alle 23, è ...

Donne contro il Femminicidio #37 : le parole che cambiano il mondo con Barbara Bernardi : Le parole cambiano il mondo. Attraversano spazio e tempo, sedimentandosi e divenendo cemento sterile o campo arato e fertile. Per dare loro il massimo della potenza espressiva e comunicativa, ho scelto di contattare, per una serie di interviste, varie Donne che si sono distinte nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere e […]

Catherine Deneuve e le altre 100 Donne contro #MeToo : «Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci» : «Lasciamo agli uomini la libertà di importunare le donne, indispensabile alla libertà sessuale». È questo il titolo della lettera – che sta facendo molto parlare – di Catherine Deneuve e di altre cento donne francesi a Le Monde, pubblicata dopo la sfilata in nero delle attrici di Hollywood agli ultimi Golden Globe, a sostegno del movimento #MeToo e del progetto Time’s Up, che difende le vittime di molestie sessuali. Secondo la star ...

Molestie - Catherine Deneuve e le altre Donne controcorrente : 'Difendiamo la libertà di importunare' : Sacrosanta la denuncia della violenza, controproducente l'onda 'puritana' che ha invaso media e social network dopo il caso Weinstein: in prima su Le Monde, lanciano un appello controcorrente un ...

Regione Lazio - Valeriani (Pd) : misure contro violenza su Donne : Roma, 9 gen. (askanews) 'Nuove strutture di accoglienza, sostegno per le vittime, progetti di prevenzione e campagne di sensibilizzazione: l'Amministrazione Zingaretti ha presentato il Piano regionale ...

Golden Globes : delusione per l'Italia. Abiti neri contro la violenza sulle Donne : delusione per l'Italia ai Golden Globes Award, che si sono tenuti nella notte di domenica a Los Angeles all'insegna della sobrietà e degli Abiti neri, indossati dai presenti quale atto di solidarietà ...

Depilazione pubica totale : ecco le controindicazioni e i rischi per le Donne : La Depilazione totale del pube può comportare dei forti rischi per la salute intima di ogni donna. Una “moda” ormai frequente che spesso viene giustificata da questioni igieniche, e che invece viene smentita e sconsigliata da numerosi studi scientifici. Il report pubblicato sulla rivista americana Dermatology afferma che non esiste nessun vantaggio significativo legato a questa pratica, a parte evitare un problema piuttosto raro come ...

