Diritti d' autore online | Soundreef di Fedez e J-Ax si allea con Youtube e la Società

Enrico Ruggeri lascia la Siae e affida a Soundreef i Diritti d'autore : Enrico Ruggeri , cantautore vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo, ha lascia to la Siae (Società Italiana Autori Editori) per affida re a...

Siae contro X Factor 2017/ Sky non versa i Diritti d'autore : "Il lavoro si paga". Ed è polemica sui social : La Siae , in una nota condivisa sul sito ufficiale, ha comunicato che Sky non ha pagato i diritti d'autore per l'undicesima edizione di X- Factor . Di seguito, tutte le info sul comunicato.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:53:00 GMT)

SIAE CONTRO X-FACTOR 2017/ Il talent non paga i Diritti d'autore : "Decisione che non ha precedenti" : La SIAE, in una nota condivisa sul sito ufficiale, ha comunicato che Sky non ha pagato i diritti d'autore per l'undicesima edizione di X-FACTOR. Di seguito, tutte le info sul comunicato.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 16:59:00 GMT)