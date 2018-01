Diretta Dakar 2018 streaming video | tutti al via | si parte! Classifiche 5^ tappa San

Dakar 2018/ Diretta streaming video - orario - percorso e classifiche (5^ tappa San Juan-Arequipa) : Diretta Dakar 2018: streaming video della 5^ tappa da San Juan de Marcona a Arequipa. Ci avviciniamo sempre di più al confine boliviano: percorso sabbioso e insidioso anche oggi. (Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 04:00:00 GMT)

Dakar 2018 - la tappa di oggi (9 gennaio) : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : oggi martedì 9 gennaio si corre la quarta tappa della Parigi-Dakar 2018, il rally raid più importante e prestigioso al mondo. Si rimane sempre in Perù per affrontare i 330km (114km di speciale) della San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, si parte dalla costa per entrare nell’entroterra e poi spingersi nuovamente verso l’Oceano Pacifico. Non mancheranno le insidie in un territorio particolarmente impervio. La Peugeot di Peterhansel ...

Dakar 2018 - la tappa di oggi (8 gennaio) : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : oggi lunedì 8 gennaio si corre la terza tappa della Parigi-Dakar 2018, il rally raid più importante e prestigioso al mondo. Si rimane sempre in Perù per affrontare ben 502km (295km di speciale) che portano da Pisco a San Juan de Marcona, nella parte meridionale del Paese. Non mancano le montagne in questa frazione, una delle più lunghe dell’intera competizione che si spingerà fino all’Oceano Pacifico attraversando la Pampa de Huayuri ...

