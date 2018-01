: #Sexting - Diffuse un #video #hot pagherà 80mila euro - MetroNewsItalia : #Sexting - Diffuse un #video #hot pagherà 80mila euro - MetroNewsItalia : #Sexting - Diffuse un #video #hot pagherà 80mila euro - walterwhiteITA : Diffuse video hard in rete, dovrà risarcire con 80mila euro - VolrammosG : I liked a @YouTube video - sfiorata82 : RT @wireditalia: Arriva la condanna di una ragazza che diffuse un video hard di un'amica -

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 10 gennaio 2018)di risarcimento per avere diffuso un. La sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Trani che ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati della vittima Maralfa e D’Amato, scrive La Gazzetta del Mezzogiorno. La vicenda risale al 2006, la ragazza condannata filmò l’amica a sua insaputa mentre si era appartata nella cabina di uno stabilimento balneare per fare sesso con il suo ragazzo. Altri 20miladovranno essere versati dai genitori della ragazza condannata in favore dei genitori della vittima, riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, mentre nessuna somma risarcitoria è stata prevista in favore degli altri coinvolti nella vicenda. “In tutti questi anni quello che ci ha stupito – dichiara l’avvocato Maralfa – è l’assenza di resipiscenza, sia nella ragazza autrice delsia nei suoi genitori, in una vicenda ...